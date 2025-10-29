Όσα θα δούμε απόψε στην αγαπημένη, δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς».
Η Άννα επισκέπτεται τον Λευτέρη στη φυλακή και ο έρωτάς τους φουντώνει…
Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, γεγονός που προκαλεί σοκ στην οικογένεια Καλλιγά και στη Φωτεινή.
Ο Ορφέας σπεύδει κοντά της και προσπαθεί να τη βοηθήσει. Η Νικαίτη συνεχίζει το διπλό της παιχνίδι, παριστάνοντας τη συμπονετική γιαγιά, αλλά ρίχνει υπαινιγμούς ενοχής στη Ζωή για τον Λευτέρη.
Η Άννα επισκέπτεται τον Λευτέρη στη φυλακή και του δηλώνει τη στήριξή της και ο έρωτας μεταξύ τους φουντώνει, ενώ ο Ορφέας έμμεσα παραδέχεται τον έρωτά του για τη Φωτεινή.
Η Ζωή συγκρούεται με τη Σοφία που την κατηγορεί για το πώς μεγάλωσε τα παιδιά της.
Ο Θεόφιλος ανακοινώνει στη Ζωή την απόφαση του να διώξει τη Φωτεινή από το σπίτι τους.
Ο Λευτέρης υποψιάζεται πως κάποιος τον έχει παγιδέψει…
{https://www.youtube.com/watch?v=GpMERAi6gIY}
Δείτε το trailer:
{https://www.youtube.com/watch?v=ACGCRbeadU8}