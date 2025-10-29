«Να μ’ αγαπάς» - απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε απόψε στην αγαπημένη, δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς».

Η Άννα επισκέπτεται τον Λευτέρη στη φυλακή και ο έρωτάς τους φουντώνει…

Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, γεγονός που προκαλεί σοκ στην οικογένεια Καλλιγά και στη Φωτεινή.

Ο Ορφέας σπεύδει κοντά της και προσπαθεί να τη βοηθήσει. Η Νικαίτη συνεχίζει το διπλό της παιχνίδι, παριστάνοντας τη συμπονετική γιαγιά, αλλά ρίχνει υπαινιγμούς ενοχής στη Ζωή για τον Λευτέρη.

Η Άννα επισκέπτεται τον Λευτέρη στη φυλακή και του δηλώνει τη στήριξή της και ο έρωτας μεταξύ τους φουντώνει, ενώ ο Ορφέας έμμεσα παραδέχεται τον έρωτά του για τη Φωτεινή.

Η Ζωή συγκρούεται με τη Σοφία που την κατηγορεί για το πώς μεγάλωσε τα παιδιά της.

Ο Θεόφιλος ανακοινώνει στη Ζωή την απόφαση του να διώξει τη Φωτεινή από το σπίτι τους.

Ο Λευτέρης υποψιάζεται πως κάποιος τον έχει παγιδέψει…

{https://www.youtube.com/watch?v=GpMERAi6gIY}

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=ACGCRbeadU8}