Όσα ανέφερε η ηθοποιός για την υγεία της εγγονής της.

Η ηθοποιός, Λυδία Φωτοπούλου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για τη ζωή της, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην περιπέτεια υγείας που είχε η μία εγγονή της.

Μέσω της συζήτησης της ηθοποιού με την παρέα της εκπομπής, η Λυδία Φωτοπούλου, πέρασε και ένα ηχηρό μήνυμα για όσους δίνουν τη δική τους μάχη. Πιο συγκεκριμένα, στο παρελθόν, είχε αναφέρει πως εγγονή της είχε διαγνωστεί με λευχαιμία σε ηλικία τριών ετών.

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την υγεία της εγγονής της

Σύμφωνα λοιπόν, με τα όσα εξήγησε η Λυδία Φωτοπούλου, η εγγονή της, έχει ξεπεράσει τη δοκιμασία με την υγεία της και πλέον είναι καλά: «Η εγγονή μου πέρασε ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο όμως το ξεπέρασε. Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία, αλλά το ξεπέρασε, είναι πάρα πολύ καλά. Να ξέρουν όλοι οι γονείς ότι τα παιδάκια μπορεί να αρρωστήσουν και να γίνουν πολύ γρήγορα καλά πια σε αυτό το θέμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας στο σχετικό ερώτημα της Φαίης Σκορδά.

Με αφορμή λοιπόν αυτή την τοποθέτηση η ηθοποιός, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους γονείς, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο χρειάζεται δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπιστεί: «Να έχουν κουράγιο, και δύναμη. Η επιστήμη που εγώ πιστεύω πάρα πολύ, μπορεί να κάνει πολλά. Και αν την αφήσουμε μπορεί να κάνει και πολύ περισσότερα πράγματα. Αισθάνομαι ότι λίγο την κρατάνε πίσω. Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο, νομίζω κάνει τη διαφορά, ιδίως νομίζω και του παιδιού».

«Όταν μαθαίνεις κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να είσαι ψύχραιμος. Απλώς μετά ανασκουμπώνεσαι και πας με τη σιγουριά ότι όλα θα πάνε καλά. Και πήγαν καλά. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα εδώ, στην Ελλάδα», κατέληξε η ηθοποιός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dduptzlcu6g1?integrationId=40599y14juihe6ly}