Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα η Μαρία Τζομπανάκη, η οποία υποδύεται την Ευανθία Καραπάνου, την κακιά πεθερά της Ιουλίας στη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η ηρωίδα που υποδύεται Μαρία Τζομπανάκη, η Ευανθία, κάνει δύσκολη τη ζωή της νύφης της, Ιουλίας, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την χωρίσει από τον μοναχογιό της, τον Φωκά.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Όσα αποκάλυψε η Μαρία Τζομπανάκη

Τι δικαιολογεί η διάσημη ηθοποιός στον ρόλο της; «Δικαιολογώ τον χαρακτήρα της Ευανθίας ως προς την εποχή που ζούσε και ότι είχε ένα παιδί, μοναχοπαίδι, γεγονός που σημαίνει ότι όλη της η αγάπη, όλες οι ευαισθησίες που μπορεί να έχει μία γυναικεία ψυχοσύνθεση ως προς τη μητρότητα, μεγεθύνονται με έναν υπερβολικό τρόπο. Κι εγώ είμαι μάνα ενός παιδιού αλλά προσπάθησα να κρατήσω το χαλινάρι για να μην τον νιώθω σαν ιδιοκτησία μου».

{https://www.youtube.com/watch?v=FfTgvADIiVs}

Ποιο θα είναι το μέλλον του χαρακτήρα της στη σειρά; «Παίρνει μαθήματα η Ευανθία, όπως θα έπρεπε να παίρνουμε όλοι μας. Στην Ευανθία θα συμβούν τόσο δύσκολα πράγματα, που αρχικά θα αναγνωρίσει τη δική της ευθύνη σε όσα συνέβησαν και μετά θα αρχίσει να αγαπάει, σε συγκινητικό βαθμό» δηλώνει η αγαπημένη ηθοποιός.

Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε ακόμα για τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη και την οικογένειά του, τον σύζυγό της καθώς και τη νέα παράσταση, στην οποία θα πρωταγωνιστεί από τη νέα χρονιά.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

{https://www.youtube.com/watch?v=EynCy3BZKKM}

