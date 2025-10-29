Όσα θα δούμε απόψε στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας».
Ο Γιάννος γίνεται και πάλι βίαιος και η Πόπη ζητά τη βοήθεια της Χλόης.
Η Χριστίνα ξεσκεπάζει τη Σοφία. Ο Χάρης τα βάζει με τον Μαρκόπουλο και πηγαίνει στη χωροφυλακή έτοιμος να παραδοθεί.
«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε απόψε
Ο Πέτρος καταφέρνει να κατευνάσει την καχυποψία του Κυριάκου και να κερδίσει τη συμπόνια του, εκφράζοντας δήθεν τον φόβο του, ότι η συχνή επαφή της Χλόης με τον Αργύρη, μπορεί να οδηγήσει στο να χάσει τον γιο του.
Δε συμβαίνει το ίδιο όμως και με τη Χλόη, αφού ο χωροφύλακας τού πετά υπονοούμενο, παρουσία της, για τα «δώρα» που έκανε στα κορίτσια στον οίκο ανοχής.
Ο Χάρης συγκρούεται με τον Παύλο, κατηγορώντας τον πως μίλησε στον Ιωάννου για τον Βλάση. Ο Παύλος προσπαθεί να τον πείσει πως έχουν κοινούς εχθρούς και να τον πάρει με το μέρος του.
{https://www.youtube.com/watch?v=g_VRnTp6uMc}
Η Χριστίνα αποκαλύπτει στη Σοφία ότι ξέρει τα πάντα για τη σκευωρία που έστησε με την ψεύτικη εγκυμοσύνη, καθώς και για τα βράδια που πέρασε με τον Τάσο. Η Σοφία πανικοβάλλεται.
Η νέα διευθύντρια γνωρίζεται με τον πατέρα Νικόλαο, αντιμετωπίζοντάς τον με αυστηρότητα. Την ίδια στιγμή, η Δώρα σκέφτεται να ψάξει μόνη της στο σπίτι της Ολυμπίας για στοιχεία, και επισκέπτεται τον Παύλο στο γραφείο του για να του μιλήσει για την Καραντωνάκη.
{https://www.youtube.com/watch?v=9xhm2sqbhuM}
Ο Αντρέας, κρυφά από τον Νικηφόρο, βάζει τον Τόλη να μεταφέρει ψευδές μήνυμα στον Παύλο ότι η χωροφυλακή δεν έχει τίποτα εναντίον του.
Ο Χάρης ομολογεί στην Αναστασία όλη την αλήθεια για τον Βλάση και παρουσιάζεται μπροστά στον ενωμοτάρχη για να ομολογήσει.
Η Πόπη, χτυπημένη μετά από ένα ακόμη βίαιο ξέσπασμα του Γιάννου, ζητά από τον πατέρα Νικόλαο να επικοινωνήσει μαζί της η Αγάπη-Χλόη και, όταν εκείνη το κάνει, η Πόπη την ικετεύει να πάει στη Βόνιτσα γιατί το παιδί της κινδυνεύει!
Δείτε το trailer:
{https://www.youtube.com/watch?v=SxTNthst_Jc}