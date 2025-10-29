«Άγιος Έρωτας» - Η συγκλονιστική συνέχεια, απόψε στις 21:00.

Όσα θα δούμε απόψε στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας».

Ο Γιάννος γίνεται και πάλι βίαιος και η Πόπη ζητά τη βοήθεια της Χλόης.

Η Χριστίνα ξεσκεπάζει τη Σοφία. Ο Χάρης τα βάζει με τον Μαρκόπουλο και πηγαίνει στη χωροφυλακή έτοιμος να παραδοθεί.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε απόψε

Ο Πέτρος καταφέρνει να κατευνάσει την καχυποψία του Κυριάκου και να κερδίσει τη συμπόνια του, εκφράζοντας δήθεν τον φόβο του, ότι η συχνή επαφή της Χλόης με τον Αργύρη, μπορεί να οδηγήσει στο να χάσει τον γιο του.

Δε συμβαίνει το ίδιο όμως και με τη Χλόη, αφού ο χωροφύλακας τού πετά υπονοούμενο, παρουσία της, για τα «δώρα» που έκανε στα κορίτσια στον οίκο ανοχής.

Ο Χάρης συγκρούεται με τον Παύλο, κατηγορώντας τον πως μίλησε στον Ιωάννου για τον Βλάση. Ο Παύλος προσπαθεί να τον πείσει πως έχουν κοινούς εχθρούς και να τον πάρει με το μέρος του.

Η Χριστίνα αποκαλύπτει στη Σοφία ότι ξέρει τα πάντα για τη σκευωρία που έστησε με την ψεύτικη εγκυμοσύνη, καθώς και για τα βράδια που πέρασε με τον Τάσο. Η Σοφία πανικοβάλλεται.

Η νέα διευθύντρια γνωρίζεται με τον πατέρα Νικόλαο, αντιμετωπίζοντάς τον με αυστηρότητα. Την ίδια στιγμή, η Δώρα σκέφτεται να ψάξει μόνη της στο σπίτι της Ολυμπίας για στοιχεία, και επισκέπτεται τον Παύλο στο γραφείο του για να του μιλήσει για την Καραντωνάκη.

Ο Αντρέας, κρυφά από τον Νικηφόρο, βάζει τον Τόλη να μεταφέρει ψευδές μήνυμα στον Παύλο ότι η χωροφυλακή δεν έχει τίποτα εναντίον του.

Ο Χάρης ομολογεί στην Αναστασία όλη την αλήθεια για τον Βλάση και παρουσιάζεται μπροστά στον ενωμοτάρχη για να ομολογήσει.

Η Πόπη, χτυπημένη μετά από ένα ακόμη βίαιο ξέσπασμα του Γιάννου, ζητά από τον πατέρα Νικόλαο να επικοινωνήσει μαζί της η Αγάπη-Χλόη και, όταν εκείνη το κάνει, η Πόπη την ικετεύει να πάει στη Βόνιτσα γιατί το παιδί της κινδυνεύει!

