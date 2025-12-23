Δύσκολο το σημερινό Deal, ο Στέφανος ρίσκαρε και τα έχασε όλα!

Δύσκολο αποδείχθηκε το σημερινό επεισόδιο του Deal, με τον Στέφανο να βρίσκεται απέναντι από τον τραπεζίτη, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο των 70.000 ευρώ.

Η αγωνία ήταν έντονη από την πρώτη στιγμή, καθώς το παιχνίδι απαιτούσε ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Όλα έμοιαζαν να εξελίσσονται θετικά, μέχρι τη στιγμή που ο παίκτης αποφάσισε να καταθέσει αντιπροσφορά. Ο τραπεζίτης την αποδέχθηκε και στη συνέχεια ο Στέφανος προχώρησε στο άνοιγμα του κουτιού «23 Α», σε μια καθοριστική στιγμή που κράτησε τους πάντες σε αγωνία.

Deal – Ο Στέφανος έφυγε με μηδέν ευρώ από το πλατό

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο τραπεζίτης, κάλεσε για να δώσει μία «δ»νατή» προσφορά στον Στέφανο, ο οποίος δέχτηκε να κάνει αντιπροσφορά και να αυξήσει το ποσό στις 7.500 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5mzbgaq9k9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, η απόφασή του αυτή, ήρθε όταν ο στο παιχνίδι είχε ενεργά ακόμη τα ποσά των 70.000 ευρώ, του ενός και των 1.500.

Στους επόμενους γύρους, η προσφορά του τραπεζίτη αυξανόταν σε σημείο που ο Στέφανος μετάνιωσε την αντιπροσφορά του, καθώς όπως αποδείχθηκε έπρεπε να συνέχιζε το παιχνίδι του για να κατακτήσει ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό.

Η καταστροφή ωστόσο ήρθε, όταν αποφάσισε να συνεχίσει και να ρισκάρει για μία ακόμη φορά, ανοίγοντας το κουτί «23 Α», μία απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5n161dnc2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την πιο κρίσιμη στιγμή, άνοιξε το κουτί του και αποδείχθηκε πως έχασε ολόκληρο το ποσό με αποτέλεσμα να φύγει από το πλατό χωρίς ηττημένος.