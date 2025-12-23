«MCP WARRIOR»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο - Νέο επεισόδιο Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 18:00 στο ΑΝΤ1+.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, επιστρέφει με το 3 ο εκρηκτικό επεισόδιο την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior είναι ένα πρωτοποριακό μαχητικό show, που συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA. 10 κορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος.

Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.

«MCP Warrior»: Με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επεισόδιο 3 - Έρχεται ο Μιχάλης Ζαμπίδης και το 1ο Elimination Fight

Το MCP Warrior επιστρέφει με το 3ο επεισόδιο, το οποίο ανεβάζει θεαματικά την ένταση, τη δράση και το συναισθηματικό φορτίο, οδηγώντας τους Warriors σε οριακές καταστάσεις που δοκιμάζουν σώμα, μυαλό και ψυχή.

Η μεγάλη έκπληξη του επεισοδίου δεν είναι άλλη από την επίσκεψη του θρύλου των πολεμικών τεχνών, Μιχάλη Ζαμπίδη.

Ο Iron Mike περνά το κατώφλι της έδρας των Warriors, παρακολουθεί από κοντά τις προπονήσεις, μοιράζεται πολύτιμες συμβουλές και εμψυχώνει τους αθλητές με τη φιλοσοφία που τον ανέδειξε στην κορυφή: «Στον δικό μας κόσμο, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα».

Μετά τη νίκη της κόκκινης ομάδας στο ομαδικό αγώνισμα, οι προπονητές της αποκτούν το προνόμιο να ορίσουν τους δύο Warriors, που θα αναμετρηθούν στο οκτάγωνο. Η απόφαση προκαλεί ένταση, αντιδράσεις και έντονα συναισθήματα, ενώ το πρώτο face off ανάμεσα στους δύο αθλητές του MMA, βάζει φωτιά στο οκτάγωνο και προμηνύει μια εκρηκτική συνέχεια.

Οι δύο υποψήφιοι μαχητές υποβάλλονται σε μια σκληρή, αδυσώπητη και απαιτητική προετοιμασία, φτάνοντας στα όρια τους, με μοναδικό στόχο την επιβίωση στο πιο κρίσιμο ματς της μέχρι τώρα πορείας τους στο MCP Warrior.

Το Elimination Fight έρχεται για να καθηλώσει: μια μάχη υψηλής έντασης, γεμάτη πάθος, στρατηγική και αγωνία, όπου κάθε χτύπημα μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα.

Ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος;

{https://www.youtube.com/watch?v=XUnqkpAF9xM}

Ποιος θα συνεχίσει στο επόμενο στάδιο και ποιος θα αποχωρήσει από το MCP Warrior; Το 3ο επεισόδιο υπόσχεται στιγμές που κόβουν την ανάσα και συγκινήσεις που δεν ξεχνιούνται.

Μην το χάσετε!