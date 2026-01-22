Έρχεται το νέο επεισόδιο με τον Γιώργο Αγγελόπουλο την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 18:00 στον ΑΝΤ1+.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, επιστρέφει με το 7ο εκρηκτικό επεισόδιο την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior είναι ένα πρωτοποριακό μαχητικό show, που συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA.

Kορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος.

Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.

{https://www.youtube.com/watch?v=9P1uyazSR6U}

Επεισόδιο 7- Στο οκτάγωνο χωρίς επιστροφή

Μετά από μια καθοριστική νίκη στο ομαδικό αγώνισμα, η κόκκινη ομάδα επιστρέφει στο ξενοδοχείο με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση και ανανεωμένη πίστη στις δυνάμεις της. Όμως, το momentum φέρνει μαζί του και τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι τώρα.

Στο 7ο επεισόδιο του MCP Warrior, οι προπονητές της κόκκινης ομάδας, Αλέξανδρος Καρούσος και Ιβάν Καζαντζίδης, καλούνται να πάρουν μια απόφαση παραμονής ή αποχώρησης: ποιο ζευγάρι παικτών θα μπει στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο). Η πίεση είναι ασφυκτική και τα περιθώρια ανύπαρκτα. Ένα λάθος αρκεί για να κοστίσει την παρουσία ενός αθλητή στο παιχνίδι. Οι κανόνες είναι αμείλικτοι: ο ηττημένος αποχωρεί οριστικά, ενώ ο νικητής κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τον μεγάλο τελικό.

Ποιοι θα ρισκάρουν; Θα αποδειχθούν σωστές οι επιλογές της κόκκινης ομάδας ή θα χαθεί ακόμη ένας παίκτης; Το 7 ο επεισόδιο ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα και αποδεικνύει πως στο MCP Warrior, τίποτα δεν χαρίζεται. Μην το χάσετε!

«MCP WARRIOR» ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ: ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 18:00, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΤ1+.