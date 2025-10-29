«Η αδικία και η πίστη μου με έκαναν πιο δυνατό».

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» βρέθηκε ο Σταμάτης Γονίδης, όπου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί στη ζωή του τα τελευταία χρόνια, χάρη στη σύζυγό του Κατερίνα και τη μικρή τους κόρη, Μαριαλένα. Ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στην πίστη του στον Θεό, η οποία –όπως είπε– του έδωσε δύναμη να σταθεί ξανά στα πόδια του.

«Η γυναίκα μου μού έχει αλλάξει τη ζωή και τα σχέδια. Ήρθε στη ζωή μου κάτι πολύ όμορφο, που πιστεύω ότι μου το έστειλε η Παναγία. Τα άλλα μου κορίτσια δεν τα μεγάλωσα εγώ· τα έβλεπα μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτή τη φορά όμως ζω τα πάντα από την αρχή: τις πρώτες λέξεις, το πρώτο κλάμα, τους πρώτους πόνους. Νιώθω επιτέλους ότι έχω οικογένεια – και μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει η Κατερίνα», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Οι οικονομικές δυσκολίες και τα μαθήματα ζωής

Ο Σταμάτης Γονίδης δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά και για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε:

«Πέρασα πολλά. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα βγει να πει τα προβλήματά του για να γίνει ντόρος. Όσες φορές έχω μπει στο νοσοκομείο, δεν το έχει μάθει ούτε η μάνα μου. Έχω κάνει επεμβάσεις που δεν τις ήξερε κανείς. Δεν είμαι παιδί του lifestyle· είμαι απλός άνθρωπος όπως όλοι, απλώς ο Θεός μου έδωσε ένα χάρισμα και το μοιράζομαι με τον κόσμο. Πέρασα και άσχημα οικονομικά, γιατί οι λογιστές μου δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Πλήρωσα πρόστιμα, αλλά δεν κατηγορώ κανέναν — ήταν δική μου επιλογή και το θέμα έχει τελειώσει».

Συμπλήρωσε επίσης: «Η δουλειά μου είναι να τραγουδώ, δεν ξέρω από λογιστικά. Εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και πλήρωσα το τίμημα. Όμως δεν το βάζω κάτω· θα δουλέψω τον χειμώνα. Ευτυχώς τώρα έχω έναν εξαιρετικό λογιστή που έχει βάλει τάξη στα πάντα. Είμαι άνθρωπος που δεν θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι και δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου. Σε όλα βάζω νερό στο κρασί μου, αλλά αυτά τα τρία πράγματα δεν τα δέχομαι».

«Η αδικία και η πίστη μου με έκαναν πιο δυνατό»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε και για τη στάση ζωής που έχει πια:

«Έχω φάει πολλή αδικία, αλλά προσπαθώ να συγχωρώ. Έχω φτάσει στο σημείο να βλέπω στον ύπνο μου ανθρώπους που μου φέρθηκαν άσχημα και να τους παίρνω αγκαλιά. Για να φτάσεις εκεί, χρειάζεται προσευχή και κομποσκοίνι. Πριν κοιμηθώ, πάντα προσεύχομαι».

Αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα περιστατικό που τον πλήγωσε βαθιά:

«Ένας γνωστός μου, που ήταν φυλακή, μου ζήτησε 10.000 ευρώ και μου υποσχέθηκε ότι θα μου τα επιστρέψει σε έναν μήνα. Του τα έστειλα, αλλά πέρασαν τέσσερις μήνες και, όταν επικοινώνησε μαζί του συνεργάτης μου, εκείνος απάντησε: “Να πεις στον Γονίδη ότι αν θέλει δανεικά, να του δώσω εγώ”. Αυτό δεν είναι απλώς αδικία· είναι αχαριστία. Από τότε δεν δανείζω πια».

Η σχέση του με τον Θεό

Ο Σταμάτης Γονίδης εξομολογήθηκε πως η πίστη μπήκε αργά στη ζωή του, αλλά την άλλαξε ριζικά:

«Ο Θεός άργησε να μπει στη ζωή μου. Αν είχε μπει νωρίτερα, ίσως να μην τραγουδούσα ποτέ. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή — μέσα στην αμαρτία και την κραιπάλη που ζούσα. Δεν έβλεπα τους ανθρώπους γύρω μου, δεν ένιωθα τον πόνο τους. Τώρα όμως συμπάσχω με ανθρώπους που ούτε καν γνωρίζω».

Μιλώντας για τη βαθιά του πίστη, αποκάλυψε:

«Έφτιαξα το εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου στο Λαγονήσι, γιατί είχα δει τον Άγιο μπροστά μου. Μια φορά, ενώ κοιμόμουν, τον είδα να περνά μέσα από την πόρτα. Αργότερα το ξέχασα, αλλά επέστρεψε στη μνήμη μου μέσα από την προσευχή. Είχα επίσης μια εικόνα της Παναγίας που μύροβλυζε· όταν τη χάρισε ένας αρχιμανδρίτης, δεν το πίστευε και συγκινήθηκε βαθιά».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ένα συγκλονιστικό περιστατικό:

«Έλεγα στον Χριστό: Δώσε μου ένα σημάδι και πες μου τι θέλεις από μένα, και εγώ θα το κάνω. Και ένα πρωί, λίγο πριν ξυπνήσω, είδα σύννεφα και άκουσα μια κρυστάλλινη φωνή να λέει: “Δε θέλω από κανέναν να σηκώσει τον σταυρό μου· θέλω αγάπη και ειλικρίνεια”. Από τη χαρά μου το είπα στους φίλους μου και με πέρασαν για τρελό. Μα εγώ ήξερα πως μου μίλησε ο Θεός».

