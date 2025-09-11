Games
Η πρώτη δήλωση του Σταμάτη Γονίδη για την παρεξήγηση με τον Γιάννη Πλούταρχο

Η πρώτη δήλωση του Σταμάτη Γονίδη για την παρεξήγηση με τον Γιάννη Πλούταρχο Φωτογραφία: Glomex/ ERT1
Ο Σταμάτης Γονίδης και ο Γιάννης Πλούταρχος, μαζί στη νυχτερινή Αθήνα!

Η νυχτερινή Αθήνα, τη φετινή σεζόν αναμένεται να υποδεχτεί το σχήμα με τον Σταμάτη Γονίδη και τον Γιάννη Πλούταρχο, γεμίζοντας τα βράδια με πολλή μουσική και έντονα συναισθήματα.

Παρ’ όλα αυτά, ενώ η συμφωνία είχε «κλειδώσει» με τους δύο ερμηνευτές να ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν, ο Σταμάτης Γονίδης, είχε εκδώσει μια σχετική ανακοίνωση για το γεγονός πως θα απέχει καθώς ορισμένα πρόσωπα του χώρου δείχνουν πως δεν σέβονται την πορεία του και το γεγονός πως δεν ανήκει στο lifestyle.

Η παρεξήγηση ωστόσο, φαίνεται να έχει λάβει τέλος, με τους δύο καλλιτέχνες να αναμένουν για την έναρξη των εμφανίσεών τους!

Η δήλωση του Σταμάτη Γονίδη

Στο σήμερα λοιπόν, η κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1, εντόπισε τον Σταμάτη Γονίδη στο αεροδρόμιο, όπου και η δημοσιογράφος του απέσπασε ορισμένες δηλώσεις.

Ο καλλιτέχνης λοιπόν, αναφορικά με την παρεξήγηση που είχε λάβει χώρα, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Παιδία, συγγνώμη πρέπει να προλάβω το αεροπλάνο Έχουμε δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε από το επίσημο site της Ανόδου. Σας περιμένω στο Κατράκειο στις 22. Θα ενημερωθείτε για τα πάντα από τη σελίδα».

Ταυτόχρονα, ο συνάδελφός και συνεργάτης του Γιάννης Πλούταρχος, είχε μιλήσει νωρίτερα στην εκπομπή «Το ΄χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, όπου είχε αναφέρει πως δεν υπάρχει κάποια παρεξήγηση μεταξύ τους: «Δεν έγινε καμία παρεξήγηση με τον Σταμάτη Γονίδη. Εννοείται ότι θα μας δείτε μαζί».

Δείτε το βίντεο:

