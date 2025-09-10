Ο Γιώργος Καράβας απαντά για το Exathlon- Η δήλωσή του για το GNTM

Ο Γιώργος Καράβας, μιλάει για την απόφασή του να αναλάβει την παρουσίαση του Exathlon και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια.

Με αφορμή το νέο του επαγγελματικό βήμα στην παρουσίαση και την συμμετοχή του στο αθλητικό παιχνίδι του ΣΚΑΙ, Exathlon, ο Γιώργος Καράβας, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε», παραχωρώντας στον δημοσιογράφο μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην πρόταση που δέχτηκε να αναλάβει το Exathlon, αλλά και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι μόδας: GNTM

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Καράβας

Αναφορικά λοιπόν με τους λόγους για τους οποίους ο Γιώργος Καράβας, είπε το «ναι» για να παρουσιάσει το νέο αθλητικό παιχνίδι, δήλωσε: «Αυτό που με έκανε να πω το «ναι» στο Exathlon ήταν πως είναι ένα πρότζεκτ το οποίο έχει να κάνει με αθλητικό περιεχόμενο. Έχω υπάρξει αθλητής στο παρελθόν, ακόμα και τώρα δηλαδή φροντίζω να εξασκούμαι και να κάνω πράγματα για μένα. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να δοκιμαστώ».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος, αναφέρθηκε σε τυχόν αρνητικά σχόλια που μπορεί να δεχτεί για αυτήν του την απόφαση ο παρουσιαστής του Exathlon, τοποθετήθηκε ως εξής: «Γενικότερα δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε την ενέργεια για να απαντώ σ’ αρνητικά σχόλια. Και ούτε θέλω να σπαταλήσω βασικά χρόνο και ενέργεια πάνω σ’ αυτά. Αν όμως μου έχει διδάξει κάτι η ζωή, αισίως στα 43 μου χρόνια, είναι το εξής: ότι τρία πράγματα δεν σου χαρίζονται όσο και να χτυπιέσαι κάτω στη ζωή και τα τρία αυτά ξεκινούν με ένα γράμμα. Είναι ο χρόνος, ο χώρος και το χρήμα δυστυχώς».

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Καράβας, είχε γίνει ευρέως γνωστός στο κοινό μέσα από το τηλεοπτικό παιχνίδι μόδας GNTM για το οποίο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το GNTM το αγαπώ και το έχω δηλώσει. Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία, είναι όλα τα παιδιά εκεί φίλοι μου. Τους έστειλα «καλή επιτυχία» και μόνο τα καλύτερα έχω να πω για το GNTM».

Δείτε το βίντεο: