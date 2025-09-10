Ο Νίκος Κοκλώνης μιλά για την απώλεια του πατέρα του

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μιλάει ο Νίκος Κοκλώνης στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε».

Ο Νίκος Κοκλώνης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΙ: «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται στην απώλεια του πατέρα του, αλλά και στις δύσκολες επαγγελματικές στιγμές που βίωσε την περασμένη χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ο παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης μίλησε στον δημοσιογράφο της εκπομπής Χάρη Λεπιδάκη από τον οποίο δεν έκρυψε τα συναισθήματά του αναφορικά με τον πατέρα του.

Όσα αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός παραγωγός, μίλησε αρχικά για την δύσκολη χρονιά που πέρασε, αναφορικά με την επαγγελματική του πορεία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Κοψίματα μπάτζετ, προβλήματα, κόβονται εκπομπές, πράγμα που είναι πολύ κακό για εμάς που δουλεύουμε στην ψυχαγωγία. Ήταν πολύ δύσκολο καλοκαίρι, γενικά ήταν μία δύσκολη χρονιά για μένα το 2025».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, μίλησε και για την απώλεια του πατέρα του, ένα γεγονός που το επηρέασε βαθιά και τον απασχολεί μέχρι και σήμερα: «Στενοχωρήθηκα με διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί επαγγελματικά, αλλά το μεγαλύτερο χτύπημα μου ήρθε στις αρχές Ιουλίου που «έφυγε» ο πατέρας μου, έτσι ξαφνικά. Δεν μπορεί να μετριαστεί ο πόνος. Με εκνεύριζε πολλές φορές που με έπαιρνε χίλια τηλέφωνα, σήμερα μου λείπουν τα τηλεφωνήματά του και λέω «Α ρε μπαμπά». Είναι νωρίς, είναι δύο μήνες. Έχω και τη μητέρα μου που το περνάμε μαζί. Είναι δύσκολο», εξήγησε ο παραγωγός.

Δείτε το βίντεο: