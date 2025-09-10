Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ο Νίκος Κοκλώνης μιλά για την απώλεια του πατέρα του

Ο Νίκος Κοκλώνης μιλά για την απώλεια του πατέρα του Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @nkoklonis
Με ιδιαίτερη συγκίνηση μιλάει ο Νίκος Κοκλώνης στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε».

Ο Νίκος Κοκλώνης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΙ: «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται στην απώλεια του πατέρα του, αλλά και στις δύσκολες επαγγελματικές στιγμές που βίωσε την περασμένη χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ο παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης μίλησε στον δημοσιογράφο της εκπομπής Χάρη Λεπιδάκη από τον οποίο δεν έκρυψε τα συναισθήματά του αναφορικά με τον πατέρα του.

Όσα αποκάλυψε ο Νίκος Κοκλώνης

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός παραγωγός, μίλησε αρχικά για την δύσκολη χρονιά που πέρασε, αναφορικά με την επαγγελματική του πορεία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Έλλη Κοκκίνου: Όσα αποκάλυψε για την εκπομπή «Don&#039;t forget the lyrics»

Η Έλλη Κοκκίνου: Όσα αποκάλυψε για την εκπομπή «Don't forget the lyrics»

Life
Μίνως Μάτσας: Η συγκίνησή του για τη μουσική- «Είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μας…»

Μίνως Μάτσας: Η συγκίνησή του για τη μουσική- «Είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μας…»

Life
«Χαμογέλα και Πάλι»: Σε νέα ώρα έρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου

«Χαμογέλα και Πάλι»: Σε νέα ώρα έρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου

Life

«Κοψίματα μπάτζετ, προβλήματα, κόβονται εκπομπές, πράγμα που είναι πολύ κακό για εμάς που δουλεύουμε στην ψυχαγωγία. Ήταν πολύ δύσκολο καλοκαίρι, γενικά ήταν μία δύσκολη χρονιά για μένα το 2025».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, μίλησε και για την απώλεια του πατέρα του, ένα γεγονός που το επηρέασε βαθιά και τον απασχολεί μέχρι και σήμερα: «Στενοχωρήθηκα με διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί επαγγελματικά, αλλά το μεγαλύτερο χτύπημα μου ήρθε στις αρχές Ιουλίου που «έφυγε» ο πατέρας μου, έτσι ξαφνικά. Δεν μπορεί να μετριαστεί ο πόνος. Με εκνεύριζε πολλές φορές που με έπαιρνε χίλια τηλέφωνα, σήμερα μου λείπουν τα τηλεφωνήματά του και λέω «Α ρε μπαμπά». Είναι νωρίς, είναι δύο μήνες. Έχω και τη μητέρα μου που το περνάμε μαζί. Είναι δύσκολο», εξήγησε ο παραγωγός.

Δείτε το βίντεο:

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Η δήλωση του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη για το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Η δήλωση του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη για το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Life
Νέο επεισόδιο Exathlon: Μπλε vs Πορτοκαλί- Ποια ομάδα θα κερδίσει;

Νέο επεισόδιο Exathlon: Μπλε vs Πορτοκαλί- Ποια ομάδα θα κερδίσει;

Life
Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother

Life
Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: «Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση…»

Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: «Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση…»

Life

NETWORK

Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

healthstat.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

healthstat.gr
Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr