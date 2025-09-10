Μίνως Μάτσας: Η συγκίνησή του για τη μουσική- «Είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μας…»

Μια συνέντευξη γεμάτη συγκινήσεις χάρισε ο Μίνως Μάτσας στην εκπομπή του «Καλοκαίρι Παρέα».

Ο Μίνως Μάτσας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός συνθέτης, μουσικός και παραγωγός αναφέρθηκε με λόγια που συγκινούν στη δουλειά του αλλά και στην μουσική ως «ιδέας», καθώς μάλιστα και για την προγραμματισμένη συναυλία στο Ηρώδειο, που αναμένεται για την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.

Ο Μίνως Μάτσας στον καναπέ του «Καλοκαίρι Παρέα»

Αρχικά λοιπόν, μίλησε για τη μουσική, εκφράζοντας τα συναισθήματά του, με λόγια που συγκινούν: «Η μουσική είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μας. Από πολύ μικρός ήξερα ότι θέλω να κάνω μουσική. Τη μουσική πρέπει να την αισθανθείς για να την περάσεις στο κοινό. Τη μουσική δεν την πιάνεις, δεν τη βλέπεις, αλλά πρέπει να την αισθανθείς. Οπότε, «χτυπάει» κατευθείαν στην καρδιά. Και αυτό δημιουργεί μια σχέση με το κοινό την ώρα της συναυλίας που πραγματικά δεν μπορείς να το συγκρίνεις με κάτι άλλο».

Συνέχισε μάλιστα προσθέτοντας: «Ούτε κι εγώ μπορώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο, είναι σχεδόν μια μεταφυσική εμπειρία, γιατί είναι όλο ενεργειακό. Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους. Έχουμε τόσα πράγματα να μας χωρίζουν, αλλά η μουσική μάς ενώνει, το λέω και συγκινούμαι, διότι είναι αλήθεια».

Τέλος, αναφερόμενος στα παιδιά του, ο Μίνως Μάτσας, διευκρίνισε πως μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο που μεγάλωσε ο ίδιος, δηλαδή μέσα στη μουσική: «Τα παιδιά μου μεγαλώνουν όπως μεγάλωσα και εγώ με τη μουσική. Η μουσική είναι ένα παιχνίδι. Γι’ αυτό εμείς οι μουσικοί λέμε: Πάμε να παίξουμε»