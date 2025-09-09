Games
Κατερίνα Καραβάτου: Οι δηλώσεις της για την τηλεοπτική συνάντηση με τον Κρατερό Κατσούλη

Κατερίνα Καραβάτου: Οι δηλώσεις της για την τηλεοπτική συνάντηση με τον Κρατερό Κατσούλη Φωτογραφία: Glomex/ ANT1
Στην κάμερα του ΣΚΑΙ και στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε» μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου.

Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, και στην εκπομπή «Το ‘χουμε», με τον Κώστα Τσουρό μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου η οποία προχώρησε σε ορισμένες δηλώσεις αναφορικά με το επαγγελματικό της μέλλον αλλά και την τηλεοπτική συνάντηση που είχε με τον Κρατερό Κατσούλη!

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες ημέρες, η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχθηκε στο πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» δύο αγαπημένα πρόσωπα: τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Μάλιστα, με τον Κρατερό Κατσούλη την ενώνει και ένας κοινός οικογενειακός δεσμός, καθώς έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.

Οι δηλώσεις της Κατερίνας Καραβάτου

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η παρουσιάστρια, αναφέρθηκε και στον πρώην σύζυγό της, τον Κρατερό Κατσούλη, ενώ εξέφρασε και την χαρά της με το γεγονός ότι βρέθηκαν ξανά τηλεοπτικά:

«Με τον Κρατερό έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε δυο παιδιά και θα συνεχίσουμε να είμαστε οικογένεια μ’ αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει να είμαστε πια τα τελευταία χρόνια».

Συνέχισε μάλιστα λέγοντας: «Όμως είμαστε οικογένεια γιατί έχουμε αυτά τα δυο παιδιά που τόσο πολύ αγαπάμε. Αν δεν υπάρχει συνεννόηση με τον Κρατερό, δεν μπορώ να κάνω πράγματα και επίσης δεν μπορεί να κάνει και εκείνος».

Πρόσθεσε μάλιστα: «Από τη στιγμή, λοιπόν, που έχουμε πάρει αυτές τις αποφάσεις, τότε όλα μπορούν να κυλούν και ομαλά. Χαιρόμουν πάρα πολύ που τους έβλεπα στο πλατό. Ήταν για μένα μια συγκινητική και σημαντική στιγμή γιατί είχαμε να βρεθούμε τηλεοπτικά με τον Κρατερό από τους «Κου Κου» και με την Μαρία από το MEGA».

Ωστόσο, όσον αφορά τα επαγγελματικά της σχέδια για την φετινή σεζόν, η Κατερίνα Καραβάτου επέλεξε να μην επεκταθεί, λέγοντας στον δημοσιογράφο της εκπομπής: «Είναι σε θέση να απαντήσει, αλλά δεν θα απαντήσει. Αυτό θα μπορούσα να σου πω με βεβαιότητα. Είμαι σε θέση να απαντήσω, αλλά δεν μπορώ, γιατί όπως λέω πάντα, πρέπει να μιλάνε τα κανάλια».

