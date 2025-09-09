Ελένη Τσολάκη: Μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλο στον ΑΝΤ1

Νέα συνεργασία για την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1!

Η Ελένη Τσολάκη, αναμένεται να δώσει για ακόμη μια φορά το τηλεοπτικό παρών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, φέτος, έρχεται πιο ανανεωμένη από ποτέ, με μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συνεργασίες για την φετινή σεζόν στον ΑΝΤ1.

Έτσι λοιπόν, όπως γίνεται σαφές, «κλείδωσε» η συνεργασία της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, με τον οποίο επρόκειτο να συνεργαστεί τηλεοπτικά για πρώτη φορά.

Η Ελένη Τσολάκη με τον Πέτρο Κωστόπουλο

Η είδηση λοιπόν για την επερχόμενη συνεργασία τους, φαίνεται πως επισφραγίζεται πλέον, καθώς ο παρουσιαστής και πρώην εκδότης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, με την Ελένη Τσολάκη να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα του.

Το εν λόγω στιγμιότυπο, επιβεβαιώνει για πρώτη φορά τα δημοσιεύματα που θέλουν τους δύο παρουσιαστές να συνεργάζονται για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου.

Ειδικότερα λοιπόν, ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσω Instagram Stories, δημοσίευσε την κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας στην λεζάντα «Όσο καλύτερο γίνεται. Έρχεται», ενώ συνόδευσε την δήλωσή του κάνοντας tag, τόσο την Ελένη Τσολάκη, όσο και τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1. Η παρουσιάστρια μάλιστα, έκανε αναδημοσίευση της φωτογραφίας και στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια, μέχρι πρότινος συνεργαζόταν με διαφορετικό σταθμό ενώ φέτος, έγινε και η μετακίνηση της στον ΑΝΤ1, όπου και θα αναλάβει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.