Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ελένη Τσολάκη: Μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλο στον ΑΝΤ1

Ελένη Τσολάκη: Μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλο στον ΑΝΤ1 Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @elenitsolaki
Νέα συνεργασία για την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1!

Η Ελένη Τσολάκη, αναμένεται να δώσει για ακόμη μια φορά το τηλεοπτικό παρών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, φέτος, έρχεται πιο ανανεωμένη από ποτέ, με μια από τις πιο πολυαναμενόμενες συνεργασίες για την φετινή σεζόν στον ΑΝΤ1.

Έτσι λοιπόν, όπως γίνεται σαφές, «κλείδωσε» η συνεργασία της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, με τον οποίο επρόκειτο να συνεργαστεί τηλεοπτικά για πρώτη φορά.

Η Ελένη Τσολάκη με τον Πέτρο Κωστόπουλο

Η είδηση λοιπόν για την επερχόμενη συνεργασία τους, φαίνεται πως επισφραγίζεται πλέον, καθώς ο παρουσιαστής και πρώην εκδότης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, με την Ελένη Τσολάκη να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ

«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ

Life
«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής

Life
«Γιατί ρε πατέρα»: Έρχεται η επίσημη πρεμιέρα στον ΑΝΤ1- Δείτε το τρέιλερ

«Γιατί ρε πατέρα»: Έρχεται η επίσημη πρεμιέρα στον ΑΝΤ1- Δείτε το τρέιλερ

Life

Το εν λόγω στιγμιότυπο, επιβεβαιώνει για πρώτη φορά τα δημοσιεύματα που θέλουν τους δύο παρουσιαστές να συνεργάζονται για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου.

Ειδικότερα λοιπόν, ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσω Instagram Stories, δημοσίευσε την κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας στην λεζάντα «Όσο καλύτερο γίνεται. Έρχεται», ενώ συνόδευσε την δήλωσή του κάνοντας tag, τόσο την Ελένη Τσολάκη, όσο και τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1. Η παρουσιάστρια μάλιστα, έκανε αναδημοσίευση της φωτογραφίας και στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Να σημειωθεί πως η παρουσιάστρια, μέχρι πρότινος συνεργαζόταν με διαφορετικό σταθμό ενώ φέτος, έγινε και η μετακίνηση της στον ΑΝΤ1, όπου και θα αναλάβει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

tsolaki mesa1 72cf0

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

«Γιατί ρε πατέρα»: Έρχεται η επίσημη πρεμιέρα στον ΑΝΤ1- Δείτε το τρέιλερ

«Γιατί ρε πατέρα»: Έρχεται η επίσημη πρεμιέρα στον ΑΝΤ1- Δείτε το τρέιλερ

Life
«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ

«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ

Life
«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής

Life
«Εξελίξεις τώρα»: Με την Αναστασία Γιάμαλη, έρχεται στο Mega

«Εξελίξεις τώρα»: Με την Αναστασία Γιάμαλη, έρχεται στο Mega

Life

NETWORK

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

healthstat.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr