«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής Φωτογραφία: Youtube screenshot/ ANT1 TV
«Καλημέρα Ελλάδα», από 15 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1.

Το «Καλημέρα Ελλάδα», επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο στον ΑΝΤ1, με πρωταρχικό στόχο, να διατηρήσει την ταυτότητά του και να μεταδώσει την είδηση όπως ακριβώς είναι.

Η εκπομπή, ύστερα από 34 χρόνια πορείας με τον δημοσιογράφο Γιώργος Παπαδάκη, «αλλάζει χέρια» και τα ηνία της παρουσίασης, αναλαμβάνει το δημοσιογραφικό δίδυμο με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού!

«Καλημέρα Ελλάδα», έρχεται στον ΑΝΤ1- Δείτε το τρέιλερ

Η πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, έρχεται φέτος με μια νέα πνοή με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου στις 06:00 το πρωί, όπου οι δύο παρουσιαστές θα λένε την πρώτη «καλημέρα» και θα μεταφέρουν την είδηση όπως ακριβώς είναι.

Λίγες μόλις ημέρες λοιπόν, πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν για την μακρόβια αυτή εκπομπή, οι δημοσιογράφοι με τους συνεργάτες τους, έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους και αναμένουν να μπουν στο πλατό.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1 μάλιστα, σήμερα, Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «Καλημέρα Ελλάδα» με τους δύο παρουσιαστές να «στέλνουν» το δικό τους μήνυμα.

Ο Παναγιώτης Στάθης, φρόντισε να ενημερώσει τους τηλεθεατές: «Συνεχίζουμε μαζί και με τις ίδιες αξίες», ενώ η Άννα Λιβαθυνού, συμπληρώνει: «Και με την πρώτη λέξη που λέει όλη η Ελλάδα κάθε πρωί», «Καλημέρα Ελλάδα».

Δείτε το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής:

{https://www.youtube.com/watch?v=ZptYWo0SXbY}

