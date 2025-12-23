Αναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΠΑΠ τον πίνακα των κερδών της αποψινής 51ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 50987, σειρά η 1η και στοιχείο το Α και επειδή ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί, υπάρχει νέο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 50987 σε όλες τις σειρές εκτός απο την 1η, 2η και 10η και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000κερδίζει ο αριθμός 10884 σε όλες τις σειρές.

Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 1110, 18031, 26800, 42927, 45711, 61679, 66857, 73744 και 77961.