Είτε πρόκειται για φλούδα πορτοκαλιού, φλούδα μπανάνας ή το κουκούτσι του μήλου, η ρίψη υπολειμμάτων τροφών μπορεί να κάνει περισσότερο κακό από ό,τι νομίζετε.

Παρά τα όσα μπορεί να πιστεύετε, τα φυσικά αντικείμενα όπως οι φλούδες πορτοκαλιού δεν αποσυντίθενται έτσι απλά όταν πετιούνται από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου.

«Το αστικό περιβάλλον και οι αυτοκινητόδρομοι σπάνια προσφέρουν σταθερές συνθήκες για την αποτελεσματική διάσπαση των υλικών», εξηγεί η Lauren Click, εκτελεστική διευθύντρια της Let’s Go Compost. «Η άκρη του δρόμου δεν είναι κάδος κομποστοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν υπολείμματα τροφών μπορούν να παραμείνουν πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι».

Γιατί λοιπόν αυτό είναι κακό; Είτε πρόκειται για φλούδα πορτοκαλιού, φλούδα μπανάνας ή το κουκούτσι του μήλου, η ρίψη υπολειμμάτων τροφών μπορεί να κάνει περισσότερο κακό από ό,τι νομίζετε.

Διαταράζει τα φυσικά ένστικτα

Στην άγρια ​​φύση, τα ζώα είναι αυτάρκη και ξέρουν πώς να βρίσκουν τροφή, καταφύγιο και ασφάλεια. «Αλλά όταν αρχίζουν να συνδέουν τους ανθρώπους με εύκολα γεύματα, αυτά τα ένστικτα μπορούν να διαβρώσουν και να αλλάξουν τα φυσικά τους πρότυπα αναζήτησης τροφής», εξηγεί η Δρ. Rae Wynn-Grant, οικολόγος άγριας ζωής. «Η άγρια ​​ζωή θέλει να διατηρεί φυσικά μια ασφαλή απόσταση από τους ανθρώπους. Τα άγρια ​​ζώα που μαθαίνουν να συνδέουν τους ανθρώπους με την τροφή συνηθίζουν, χάνοντας τη φυσική τους επιφυλακτικότητα».

Μπορεί να προκαλέσει τροχαία ατυχήματα

«Η ρίψη τροφίμων στην άκρη του δρόμου συμβάλλει σημαντικά στις πάνω από 1 έως 2 εκατομμύρια συγκρούσεις ζώων - οχημάτων που συμβαίνουν ετησίως στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα εκατοντάδες θανάτους και δεκάδες χιλιάδες τραυματισμούς», λέει η δικηγόρος Amanda Demanda.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι οδηγοί, όταν έρχονται αντιμέτωποι με ζώα στον δρόμο, συνήθως κάνουν στροφή, «αν και αυτή η ενέργεια μπορεί να τους κάνει να χάσουν τον έλεγχο, και να συγκρουστούν σε ένα δέντρο, να ανατραπεί το όχημά τους ή να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα», λέει η Demanda.

Μπορεί να οδηγήσει σε θανάτους στην άγρια ​​ζωή

Τα άγρια ζώα μόλις βγουν από το φυσικό τους περιβάλλον, μπορεί πολύ συχνά γρήγορα και τραγικά να γίνουν θύματα του δρόμου. «Τα ελάφια, τα ρακούν και τα πουλιά είναι μόνο μερικά ζώα που έλκονται από αυτά τα υπολείμματα», λέει η Demanda, «και συχνά τα χτυπούν οχήματα ενώ προσπαθούν να πάρουν αυτά τα πολυπόθητα σνακ». Εν τω μεταξύ, τα αρπακτικά πουλιά είναι συχνά θύματα τροχαίων συγκρούσεων όταν κυνηγούν θηράματα που τρέφονται με σκουπίδια κατά μήκος του δρόμου.

Δημιουργεί ατυχήματα σε ώρες αιχμής

Η άγρια ​​ζωή είναι πιο ενεργή την αυγή και το σούρουπο, και δυστυχώς, αυτό συμπίπτει με τη συνηθισμένη πρωινή και βραδινή κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής. «Το φθινόπωρο και τον χειμώνα, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς είναι μικρότερες οι ώρες της ημέρας, οι οποίες ήδη μειώνουν την ορατότητα για τους οδηγούς», προειδοποιεί η Demanda. «Συνδυάζοντας αυτό με τη μετανάστευση και την περίοδο ζευγαρώματος, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη μετακίνηση ζώων κοντά στους δρόμους κατά τη διάρκεια του χειμώνα».

«Υπάρχουν ήδη υψηλότερα ποσοστά συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής», λέει, «και προσελκύοντας περισσότερα ζώα με τα αποφάγια στην άκρη του δρόμου, ο κίνδυνος για κάποιο ατύχημα επιδεινώνεται».

Διαιωνίζει έναν συνεχή κύκλο κινδύνου

Τα άγρια ζώα που δεν επιβιώνουν από ένα ατύχημα με όχημα παραμένουν στην άσφαλτο, προσελκύοντας θηρευτές στην άκρη του δρόμου.

«Καθώς η είδηση ​​"διαδίδεται" μεταξύ των ζώων, περισσότερα από αυτά αρχίζουν να συρρέουν κοντά στους δρόμους», εξηγεί η Demanda. «Εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο, όχι μόνο για τα ζώα, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που μετακινούνται στις περιοχές αυτές. Τελικά, ο συνολικός κίνδυνος συνεχίζει να αυξάνεται καθώς ο κύκλος διαιωνίζεται».

Με πληροφορίες του marthastewart





