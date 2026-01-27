Ένα ποτήρι 100% χυμός πορτοκαλιού (240 ml) παρέχει 75 mg βιταμίνης C και η ίδια ποσότητα χυμού γκρέιπφρουτ παρέχει 94 mg, καλύπτοντας την ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη.

Τον φετινό χειμώνα καταγράφονται πρωτοφανή επίπεδα ιογενών λοιμώξεων. Ο συνδυασμός γρίπης, COVID-19 και νοροϊού έχει κάνει πολλούς να αναζητούν τρόπους ενίσχυσης του ανοσοποιητικού τους συστήματος. Ένας τρόπος η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων, όπως πορτοκάλια και γκρέιπφρουτ. Ωστόσο, ποιο από τα δύο έχει περισσότερα οφέλη για την υγεία;

Διατροφικά στοιχεία πορτοκαλιού vs γκρέιπφρουτ

Και τα δύο φρούτα είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά, αναφέρει η διατροφολόγος Lauren Manaker.

«Τα πορτοκάλια περιέχουν συνήθως περισσότερη βιταμίνη C, με ένα μέτριο πορτοκάλι να καλύπτει περίπου το 70% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης, ενώ τα γκρέιπφρουτ λίγο λιγότερο - ωστόσο είναι κι αυτά εξαιρετική πηγή».

(Λάβετε υπόψη τη διαφορά μεγέθους: Μία μερίδα πορτοκαλιού είναι 1 πορτοκάλι, ενώ μία μερίδα γκρέιπφρουτ θεωρείται μισό φρούτο).

Και τα δύο φρούτα περιέχουν φυτικές ίνες, κάλιο και σημαντικά αντιοξειδωτικά, αλλά μόνο το γκρέιπφρουτ περιέχει βιταμίνη Α.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διατροφικά στοιχεία ανά μερίδα (σύμφωνα με USDA):

Πορτοκάλι (140 γρ, 1 μερίδα)

72 θερμίδες

15 γρ υδατάνθρακες

12 γρ ζάχαρη

2,8 γρ φυτικές ίνες

83 mg βιταμίνη C

60 mg ασβέστιο

15 mg μαγνήσιο

35 μg φυλλικό οξύ

Γκρέιπφρουτ (120 γρ, μισό φρούτο)

37 θερμίδες

9 γρ υδατάνθρακες

8 γρ ζάχαρη

1,35 γρ φυτικές ίνες

45,5 mg βιταμίνη C

18,4 mg ασβέστιο

9,84 mg μαγνήσιο

89 μg βιταμίνη Α

11,1 μg φυλλικό οξύ

Πορτοκάλι vs γκρέιπφρουτ: Ποιο είναι καλύτερο για το ανοσοποιητικό

Η βασική θρεπτική ουσία στα εσπεριδοειδή για το ανοσοποιητικό είναι η βιταμίνη C. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα του κοινού κρυολογήματος κατά 15%.

Ωστόσο, και άλλες βιταμίνες και μέταλλα παίζουν ρόλο:

«Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι σημαντικό να ενισχύουμε το ανοσοποιητικό μας τρώγοντας τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες A, B, C, D και E, καθώς και σε μέταλλα όπως ψευδάργυρο, σελήνιο και σίδηρο», τονίζει η Elana Bodner, διατροφολόγος στη Νέα Υόρκη.

Και τα πορτοκάλια και τα γκρέιπφρουτ περιέχουν βιταμίνες C και B που βοηθούν το σώμα να καταπολεμά τις λοιμώξεις, καθώς και φυλλικό οξύ, που ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και την ανάπλαση των κυττάρων.

«Τα πορτοκάλια ίσως έχουν ένα μικρό προβάδισμα σε βιταμίνη C, αλλά και τα δύο φρούτα είναι εξαιρετικές επιλογές για το ανοσοποιητικό», αναφέρει η Manaker.

Πορτοκάλι vs γκρέιπφρουτ: Μειονεκτήματα

Το γκρέιπφρουτ μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα, μειώνοντας ή αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους, σύμφωνα με τον FDA:

Στατίνες

Φάρμακα για την υπέρταση

Αντι-αγχωτικά

Κορτικοστεροειδή για νόσο του Crohn ή ελκώδη κολίτιδα

Φάρμακα για καρδιακούς ρυθμούς

Αν παίρνετε φάρμακα, συμβουλευτείτε γιατρό ή φαρμακοποιό πριν καταναλώσετε γκρέιπφρουτ.

Χυμός πορτοκαλιού vs χυμός γκρέιπφρουτ

Ένα ποτήρι 100% χυμός πορτοκαλιού (240 ml) παρέχει 75 mg βιταμίνης C και η ίδια ποσότητα χυμού γκρέιπφρουτ παρέχει 94 mg, καλύπτοντας την ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη.

Ωστόσο, η Bodner σημειώνει ότι η κατανάλωση ολόκληρου του φρούτου προσφέρει επιπλέον θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες, που βοηθούν στην πέψη και στη σταθερή απελευθέρωση σακχάρου στο αίμα.

Συμπέρασμα

Και τα δύο φρούτα είναι εξαιρετικές επιλογές για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, με σχεδόν ίσα επίπεδα βιταμίνης C και φυλλικού οξέος. Αν παίρνετε φάρμακα που αλληλεπιδρούν με το γκρέιπφρουτ, προτιμήστε πορτοκάλια.

Πηγή: prevention.com