Τεράστιες ουρές στην Αθηνών- Λαμίας, θα χρειαστούν ώρες για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Αφού επικράτησε το χάος επί ώρες στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, τελικά η τροχαία άρχισε να επιτρέπει ξανά από τα οχήματα να περνούν από τον κόμβο της Ριτσώνας, ωστόσο ακόμα υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων.

Οι αγρότες στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας έδωσαν δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας και παρότι αρχικά η Τροχαία αρνούνταν να επιτρέψει τη διέλευση των οχημάτων, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, τελικά άλλαξε στάση.

Στη Ριτσώνα, η εθνική Αθηνών- Λαμίας δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία μόνο για ΙΧ και τουριστικά λεωφορεία. Τα φορτηγά συνεχίζουν να κινούνται μέσω της παράκαμψης έως το Μαρτίνο. Νωρίτερα, εξαιτίας αυτού είχαν δημιουργηθεί ουρές περίπου 15 χιλιομέτρων.

Η διοχέτευση των οχημάτων ξανά στην εθνική γίνεται σταδιακά και εκεί υπάρχουν επίσης τεράστιες ουρές χιλιομέτρων. Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ώρες προκειμένου να επανέλθει η ομαλή κυκλοφορία. Τεράστιο πρόβλημα υπάρχει και στο ύψος του Σχηματαρίου, όπου τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5sjk3r9dzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νωρίτερα, η Τροχαία επέτρεπε να περνούν από την εθνική οδό μόνο οχήματα με ασθενείς ΑμεΑ και μικρά παιδιά. Κάτι που προκάλεσε την οργή πολλών οδηγών, οι οποίοι κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και ζητούσαν από τους αστυνομικούς να ανοίξουν την εθνική οδό προκειμένου να περάσουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5ra1ga7e5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο μπλόκο της Νίκαιας, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται επίσης μέσω παρακαμπτηρίων οδών, με απόφαση της Αστυνομίας. Οι αγρότες κάνουν λόγο για προσπάθεια να στρέψουν την κοινωνία εναντίον των αγροτών.

Επίσης, στο αίτημα της αστυνομίας να αφήσουν ελεύθερες περισσότερες λωρίδες (2,5), οι αγρότες απαντούν ότι αυτό είναι αδύνατο δεδομένου ότι εκεί υπάρχουν περίπου 2.000 τρακτέρ, τα οποία θα έπρεπε να απλωθούν σε ακτίνα σχεδόν 10 χιλιομέτρων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5rig9myofd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χάος στην Πάτρα με την κίνηση

Το κυκλοφοριακό κομφούζιο που έχει προκαλέσει στην Πάτρα η απόφαση της αστυνομίας να κλείνει την περιμετρική οδό επιδεινώθηκε περαιτέρω σήμερα.

Οι ταξιδιώτες πρέπει να διασχίσουν την παραλιακή ζώνη της Πάτρας, με συνέπεια να προκαλείται χάος στους δρόμους της πόλης. Οι αγρότες πρότειναν να επιτραπεί να περνούν ΙΧ από μία λωρίδα, αλλά η Τροχαία διαφώνησε, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5rqj1q6o2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

