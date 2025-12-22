Με οργανωμένες βροχές και καταιγίδες ο καιρός των Χριστουγέννων.

Την Τετάρτη 24/12 θα είναι ο χειρότερος καιρός καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι έντονες και γενικευμένες.

Σύμφωνα με την Νικολέτα Ζιακοπούλου έχουν κλειδώσει τα βροχερά Χριστούγεννα και την Τετάρτη θα έχουμε φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές όπως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο, με νοτιάδες έως και 6 μποφόρ. Χιόνια θα έχουμε στα χιονοδρομικά κυρίως Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Τα Χριστούγεννα ο μεγάλος όγκος των βροχών θα είναι σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο και θα κυριαρχήσουν ήπιες θερμοκρασίες. Περισσότερο κρύο θα έχουμε προς την Πρωτοχρονιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4wip34ymb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημείωσε ότι από το βράδυ της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης θα έχουμε το βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα για την ημέρα των Χριστουγέννων αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τίθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον.

Η τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά

Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να σημειώνει ότι όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη αναμένεται βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις. Ωστόσο, «κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα.

Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές - χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».