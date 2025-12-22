Για δυνατές βροχές από το βράδυ της Δευτέρας στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη μίλησε την Κυριακή ο Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποιώντας παράλληλα για παροδικές βροχές το πρωί της Τρίτης σε Μαγνησία, Εύβοια και Σποράδες.

Όπως παρουσιάσε και με σχετικούς χάρτες, μετά το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί στην ανατολική Ελλάδα. Αντίθετα όμως στη δυτική Ελλάδα - από τα Επτάνησα - θα ξεκινήσουν το απόγευμα της Τρίτης βροχές και καταιγίδες - με τον γνωστό μετεωρολόγο να κάνει λόγο για έντονα φαινόμενα.

Την τιμητική του όμως θα έχει και το χιόνι, αφού «θα ξεκινήσουν καλές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας» [τις βραδινές ώρες και πάνω από τα 1.600 μέτρα].

Την Τετάρτη οι βροχές θα επεκταθούν και δυτικότερα, ωστόσο τα πιο έντονα φαινόμενα θα παραμείνουν στα δυτικά, ενώ χιόνι θα πέσει και πάλι πάνω από τα 1.600-1.700 μέτρα υψόμετρο στα βορειοδυτικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων η Αθήνα θα είναι συννεφιασμένη, ενώ η Θεσσαλονίκη βροχερή. Όσο βαδίζουμε προς το τέλος της Τετάρτης, στα πιο δυτικά, κεντρικά και βόρεια οι βροχές θα είναι περισσότερες και πιο έντονες, ενώ θα υπάρξουν φαινόμενα και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πολύ άστατος ο καιρός τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα πάντα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός το πρωί των Χριστουγέννων αναμένεται να είναι πάρα πολύ άστατος στην βόρεια Ελλάδα - ιδίως στη Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε έντονες συννεφιές και κάποια περιορισμένα φαινόμενα.

Ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ από την Παρασκευή και μετά θα περιοριστούν τα όποια φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, στα βόρεια θα έχουμε ακόμη και 6 βαθμούς ενώ στην Κρήτη... 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα δείξει 16 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη 14.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την Πρωτοχρονιά, από τα βόρεια αναμένονται «κατεβασιές ψυχρού αέρα».

Στις 28 με 29 του μήνα δεν αποκλείεται να περάσει γρήγορα από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο - κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=1O-z2qRZrIg}