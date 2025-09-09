Games
«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ

«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ
Το «Grand Hotel», ανοίγει τις πόρτες του για μια νέα συναρπαστική σεζόν.

Το «Grand Hotel», βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν ν’ ανοίξει τις πόρτες του στους τηλεθεατές για μια ακόμη σεζόν. Νέα πρόσωπα, καινούργιοι χαρακτήρες και ιστορίες μυστηρίου, καλά κρυμμένα μυστικά και αποκαλύψεις, έρχονται για να ταράξουν τις ισορροπίες.

Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού του ΑΝΤ1, ο 2ος κύκλος, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με σκοπό να λυθούν όλες οι απορίες της προηγούμενης σεζόν.

«Grand Hotel»: Πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωσή του, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την περιέργεια:

«Το GRAND HOTEL ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Η επιτυχημένη καθημερινή δραματική σειρά την προηγούμενη σεζόν έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης. Ο 2 ος Κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της άθαρσης…

ΚΗΦΙΣΙΑ, 1926

Η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και το μόνο που της δίνει δύναμη είναι να βρει τον δολοφόνο του. Σύμμαχός της σε αυτή την επίπονη αναζήτηση, ο παλιός φίλος του Πέτρου, ο Άρης, ο οποίος, όμως, κρύβει τον πραγματικό σκοπό της άφιξής του στο Grand Hotel. Ένας νέος έρωτας θα γεννηθεί σιγά-σιγά ανάμεσά τους, αλλά τα εμπόδια θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν… Το Grand Hotel βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από μία αναπάντεχη καταστροφή και η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να επαναφέρει την παλιά αίγλη του ξενοδοχείου. Μία εξαφάνιση θα γίνει αφορμή για να βγει στο φως το πιο ένοχο μυστικό του Ρήγα, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Μήπως ήρθε η ώρα της καταστροφής του; Ο Χαραλάμπης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και ισχυρά διλήμματα.

Ο Χατζημήτρος εισβάλλει στον μαχαλά με πολλές υποσχέσεις, αλλά και κρυφά σχέδια… Στο ξενοδοχείο, προσλαμβάνεται νέος μαιτρ, που έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Μια φίλη της Αλίκης έρχεται από το Παρίσι για να τη βρει, αλλά την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές των ηρώων.

Όλες οι σχέσεις κλονίζονται και οι ισορροπίες αλλάζουν…

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

ΣΕΝΑΡΙΟ
Δήμητρα Τσόλκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Γιάννης Βασιλειάδης

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Τριάδα Παπαδάκη

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ
Αντώνης Χαλκιάς

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

«GRAND HOTEL». ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

{https://www.youtube.com/watch?v=mvA489OvJaI}

