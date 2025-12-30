Ποια είναι τα χρώματα που προσελκύουν υγεία, χρήματα, αγάπη και προστασία και δεν πρέπει να λείπουν από καμία Πρωτοχρονιά;

Η Πρωτοχρονιά, αποτελεί μία στιγμή – ορόσημο για κάθε έτος, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου και την αρχή ενός νέου, γεμάτου προσδοκίες, ελπίδα και φως.

Θεωρείται μία αφορμή για μεγάλα οικογενειακά δείπνα που συνοδεύονται από χαμόγελα, ενώ κάθε άνθρωπος την εν λόγω ημέρα, κάνει μία σύντομη αναδρομή – έναν απολογισμό για τα όσα πέρασαν με τον παλιό – πλέον – χρόνο, θέτοντας νέους στόχους και ευχές.

Πέρα από τις παραδόσεις και τα έθιμα που συνοδεύουν την αρχή κάθε νέου χρόνου, αυτή η περίοδος είναι γεμάτη με συμβολισμούς, που κάθε λεπτομέρεια αποκτά μία διαφορετική χροιά. Φυσικά, ανάμεσα σε αυτούς τα χρώματα, το ντύσιμο και ο στολισμός του σπιτιού, παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκφράζουν συναισθήματα, ευχές και προσδοκίες που έρχονται με το νέο έτος.

Έτσι λοιπόν, από τις επιλογές στο ντύσιμο, μέχρι και τη διακόσμηση, οι αποχρώσεις συνοδεύουν τη στιγμή και λειτουργούν ως «σιωπηλοί» σύμμαχοι για να λάβουν οι ελπίδες των ανθρώπων «σάρκα και οστά».

Τα 7 τυχερά χρώματα που δεν πρέπει να λείπουν από την Πρωτοχρονιά

Πριν απ’ όλα ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως τα χρώματα και οι αποχρώσεις κρύβουν από πίσω τους μία ολόκληρη θεωρία, καθώς κάθε ένα από αυτά μεταφέρει ένα διαφορετικό συναίσθημα και ένα ισχυρό μήνυμα.

Όπως αναφέρεται λοιπόν και στο «glamour.com», η Πρωτοχρονιά, έχει το βάρος των νέων, υψηλών προσδοκιών και την ανάγκη των ανθρώπων να πορευτούν με ελπίδα και τύχη.

Επομένως, όλα θα πρέπει να είναι μελετημένα για να υποδεχτείτε το χρόνο.

• Κόκκινο:

Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά χρώματα των εορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και μάλλον όχι άδικα, καθώς συνδέεται άμεσα με την τύχη, την ευημερία, την συλλογική χαρά και την επίτευξη των ευχών. Το κόκκινο, υπόσχεται δυναμισμό, πάθος και «δυνατό» ξεκίνημα.

• Χρυσό:

Μία απόχρωση άμεσα συνδεδεμένη με τον πλούτο και την υψηλή αξία, με αποτέλεσμα να γίνει το σύμβολο της ανάπτυξης, της επιτυχίας και του κύρους. Το χρυσό, θεωρείται το μέσο, για την επίτευξη των πιο υψηλών στόχων της νέας χρονιάς.

• Ασημί:

Το ασημί, αντιπροσωπεύει την διαίσθηση, την λάμψη και συνδέεται με τα κυριότερα χρώματα της νύχτας και της σελήνης. Συμβολίζει το μεγαλειώδες και την καλοτυχία, ενώ λέγεται πως δείχνει το σωστό μονοπάτι μέσα στο σκοτάδι. Είναι ένα χρώμα που συνδέεται με την ισορροπία και τα ήσυχα νέα ξεκινήματα.

• Πράσινο:

Το χρώμα της ελπίδας, της ανανέωσης και της ευεξίας. Συμβολίζει την ανάπτυξη και σε πολλούς πολιτισμούς συνδέεται με την σταθερότητα και την πρόοδο. Παρ’ όλα αυτά, η εν λόγω απόχρωση, δεν συνδέεται απλώς με την ξαφνική τύχη. Αντίθετα αντιπροσωπεύει τα βήματα όσων παλεύουν για ένα ευοίωνο μέλλον.

• Μπλε – Γαλάζιο:

Σε πολλές περιοχές της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, χρησιμοποιείται επί αιώνες ως το σύμβολο της προστασίας ενάντια στο φθόνο και τις κακοτοπιές. Ακόμη και στην Ελλάδα, το μπλε χρώμα, έχει ισχυρή θέση στην κουλτούρα, καθώς συνοδεύει το λεγόμενο «μάτι» που προστατεύει από τις βασκανίες. Οι αποχρώσεις του μπλε υπόσχονται ηρεμία και ισορροπία για την νέα χρονιά.

• Άσπρο – Λευκό:

Αποπνέει σεβασμό, κύρος, κάθαρση και αγνότητα και γι’ αυτό συνδέεται άμεσα με την καλοτυχία και τα νέα ξεκινήματα. Το λευκό, είναι ένα χρώμα που επηρεάζεται άμεσα από τα άλλα και αντανακλά μέσα τους το φως, κάνοντάς το σύμμαχο όσων επιθυμούν να ξεκινήσουν από το μηδέν.

• Μωβ:

Ένα από τα πιο ισχυρά χρώματα, συνδεδεμένο με την εξουσία, και την δύναμη. Όπως σημειώνεται και στο «glamour.com», πρόκειται για ένα χρώμα που δύσκολα παράγεται, καθιστώντας το σύμβολο δύναμης, ιεραρχίας και κυριαρχίας. Το μωβ χρώμα την Πρωτοχρονιά, σας κάνει κυρίαρχο του εαυτού σας και των επιθυμιών σας.