Η ανάρτηση του Γιάννη Κότσιρα για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Μια ξεχωριστή δημοσίευση έκανε σήμερα ο Γιάννης Κότσιρα για τα έξι χρόνια χωρίς τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Έξι χρόνια ολοκληρώνονται σήμερα από την στιγμή που ο σπουδαίος καλλιτέχνης Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, έφυγε από τη ζωή, ενώ ο συνάδελφος και φίλος του, Γιάννης Κότσιρας, έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με σκοπό να τον τιμήσει.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών- σαν σήμερα το 2019, όταν υπέστη ξαφνικά καρδιακή ανακοπή.

Μεταξύ άλλων καλλιτεχνών λοιπόν, ο Γιάννης Κότσιρας, έσπευσε να τιμήσει τον αγαπημένο του φίλο με μια ξεχωριστή και άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο ερμηνευτής, απεικονίζονται οι δύο φίλοι, να κρατούν τις κιθάρες τους και να χαμογελούν ο ένας στον άλλον.

Στην λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γιάννης Κότσιρας, επέλεξε να είναι λιτός, εκφράζοντας ωστόσο τα συναισθήματά του: «Είναι το γέλιο σου… Έξι χρόνια φιλαράκι μου. Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω», έγραψε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

Να σημειωθεί μάλιστα πως οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί επανειλημμένως στο παρελθόν και είχαν αγαπηθεί από το κοινό, τόσο μέσα από κοινές τους εμφανίσεις στη σκηνή -όσο και από τις δισκογραφικές συνεργασίες τους.

Δείτε τη δημοσίευση του Γιάννη Κότσιρα στο Instagram:

{https://www.instagram.com/p/DOYCg8JCOPz/?hl=el}

