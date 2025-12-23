Ο Τάσος Χαλκιάς σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς, όπου και αναφέρθηκε τόσο στο θέατρο και τον κινηματογράφο, όσο και στην τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο έχει «εισβάλλει» στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός, παραχώρησε και την προσωπική του άποψη σε σχέση με το αν υπάρχουν «φορετοί» στο χώρο του θεάτρου, ενώ σχολίασε και την άποψη πως η Επίδαυρος θα πρέπει να μετατραπεί σε μουσειακό χώρο.

Όσα ανέφερε ο Τάσος Χαλκιάς

Αρχικά λοιπόν ο ηθοποιός, μιλώντας για τις διαφορές μεταξύ του θεάτρου και του κινηματογράφου, σχολίασε: «Δεν μπαίνουν εύκολα «φορετοί» στο θέατρο. Μπορεί να μπαίνουν στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Στους ηθοποιούς δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς κανέναν. Καμιά φορά συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του χώρου, αλλά έχουν τη φυσιογνωμία του ατόμου που θέλει ο σκηνοθέτης».

Όσον αφορά τον κινηματογράφο και τον λόγο για τον οποίο απέρριψε ορισμένες προτάσεις, δήλωσε: «Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τον κινηματογράφο, γιατί δεν έχω κάνει ιδιαίτερα πολλές ταινίες. Έτυχε. Κάποιες προτάσεις που είχα, έτυχε να είμαι πολύ απασχολημένος με το θέατρο και δεν μπορούσα να έχω ελεύθερο το χρονοδιάγραμμα για να είμαι στην ταινία και από τέτοιες ατυχείς συγκυρίες έχασα τις συμμετοχές μου σε 2-3 σημαντικές ταινίες».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο Τάσος Χαλκιάς, αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την τέχνη: «Η τεχνητή νοημοσύνη κατακρεουργεί τις τέχνες και δεν προάγει τον άνθρωπο. Αν φτάσουμε τον άνθρωπο να μην έχει ανάγκη να εκφράζει τα συναισθήματά του, τότε οι τέχνες καταστρέφονται».

Τέλος, απάντησε στα ερωτήματα της δημοσιογράφου σχετικά με την άποψη που έχει ακουστεί ότι το θέατρο της Επιδαύρου θα πρέπει να μετατραπεί σε μουσειακό χώρο: «Οι συνάδελφοί μου που λένε ότι πρέπει να γίνει η Επίδαυρος μουσειακός χώρος, χωρίς πρόζα, πρέπει να είναι πάρα πολύ βλάκες αν εξέφρασαν τέτοια άποψη. Το μοναδικό θέατρο στον κόσμο που υπάρχει και λειτουργεί εδώ και 3.000 χρόνια... Είναι ντροπή να λέμε κάτι τέτοιο».