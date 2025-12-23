Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του Falcon 50 στην Τουρκία. Οχτώ οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του στρατού της Λιβύης.

Συνετρίβη στην Τουρκία ιδιωτικό αεροπλάνο -Falcon 150- που μετέφερε τον Α/ΓΕΕΘΑ της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλι Αχμέντ αλ-Χαντάντ και άλλα επτά άτομα. Η Λιβύη ανακοίνωσε ότι τα πέντε μέλη της αντιπροσωπείας της είναι νεκρά.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Χαϊμάνα, στην επαρχία της Άγκυρας, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ανέφερε ότι το Falcon 50, που εκτελούσε πτήση από την Άγκυρα προς την Τρίπολη, ζήτησε αναγκαστική προσγείωση σε περιοχή της Άγκυρας, όμως στη συνέχεια χάθηκε κάθε επαφή με αυτό.

{https://x.com/anadoluagency/status/2003545803546329304}

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά με ανακοίνωση επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων είναι νεκρός, όπως και τα άλλα τέσσερα μέλη της αντιπροσωπείας που ταξίδευαν μαζί τους, ανάμεσά τους ο επικεφαλής του επιτελείου Στρατού.

«Τα συντρίμμια του αεροσκάφους που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη εντοπίστηκαν από δυνάμεις της χωροφυλακής μας 2 χλμ. νότια του χωριού Κεσίκαβακ, στην περιοχή Χαϊμάνα», ανέφερε σε νεότερη ανάρτηση ο Γερλίκαγια.

{https://x.com/AliYerlikaya/status/2003556541308583999}

Η στιγμή της συντριβής

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή της συντριβής του ιδιωτικού αεροσκάφους, το οποίο είχε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα.

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003552117676736545}

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003561237989544253}

Τα τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες από τις έρευνες στην περιοχή όπου συνετρίβη το αεροπλάνο.

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003558017846116771}

{https://x.com/anadoluajansi/status/2003557231288287712}

Ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση προτού χαθεί από τα ραντάρ

Το Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας στις 20:10 το βράδυ της Τρίτης, με προορισμό την Τρίπολη. Η επικοινωνία χάθηκε στις 20:52, ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών στην πρώτη ανάρτησή του.

Το αεροσκάφος ζήτησε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα, όμως στη συνέχεια δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το Falcon 50, ανέφερε ο Γερλίκαγια.

{https://x.com/flightradar24/status/2003552906520182798}

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες, ανάμεσά τους ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ- Χαντάντ, επιβεβαίωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

{https://x.com/AliYerlikaya/status/2003543900099657762}

Ο Λίβυος στρατηγός πραγματοποίησε επίσκεψη έπειτα από πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου του, Σελτζούκ Μπαϊρακτάρογλου και συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

{https://x.com/tcsavunma/status/2003413031741472839}

Όπως μετέδωσε ο σταθμός NTV, τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειχναν ότι αεροσκάφη εκτρέπονταν εκτός του αεροδρομίου Εσένμπογκα της Άγκυρας την ίδια ώρα που διακόπηκε η επικοινωνία με το συγκεκριμένο τζετ.

Live εικόνα από το CNN Turk

{https://x.com/cnnturk/status/2003493317166731569}