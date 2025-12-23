Η στιγμή που οι διωκτικές αρχές της Γαλλίας κάνουν ρεσάλτο στο «Ουρανία Α» και εντοπίζουν την κοκαΐνη.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από την επιχείρηση των Γάλλων κομάντος στο πλοίο «Ουρανία Α» του «Έλληνα Εσκομπάρ». Όπως φαίνεται η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και συνολικά εντοπίστηκαν 138 δέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους άνω των 4,2 τόνων.

Το φορτίο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είχε φορτωθεί στην περιοχή της Καραϊβικής και συγκεκριμένα κοντά στο Φορ-ντε-Φρανς της Μαρτινίκας.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ-καρέ η επιχείρηση με τους κομάντος να εισέρχονται στο αμπάρι, να ερευνούν τους χώρους του αλιευτικού και να εντοπίζουν τα πακέτα κοκαΐνης, ενώ drone του Γαλλικού Ναυτικού επιτηρεί την επιχείρηση από αέρος.

{https://x.com/EtatMajorFR/status/2003471952216772991}

Ο «εγκέφαλος»

Ο φερόμενος ως αρχηγός είναι γνωστός στις ελληνικές Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά για μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική. Ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες βρίσκεται και ο ίδιος, ενώ το πλοίο που μετέφερε τα ναρκωτικά ανήκει επίσης σε εκείνον.

Το πλοίο ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, ταξίδεψε μέχρι τα ανοιχτά της Βενεζουέλας όπου φορτώθηκε η κοκαΐνη και κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη.

Συλλήψεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Πέντε μέλη του πληρώματος έχουν συλληφθεί, ενώ άλλα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, συνελήφθησαν στην Ελλάδα. Οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποιήθηκαν σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα.