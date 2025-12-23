«Μαντέψτε τι έκανα το Σαββατοκύριακο», έγραψε η Βένους Γουίλιαμς προτού αποκαλύψει τον γάμο της.

Η Βένους Γουίλιαμς και ο Άντρεα Πρέτι παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο στο Παλμ Μπιτς, αποκάλυψαν μέσω της Vogue.

Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος του ζευγαριού, μετά τη μικρή τελετή στην Ίσκια, στις 18 Σεπτεμβρίου. «Ονειρευόμασταν να παντρευτούμε στην Ιταλία. Αλλά δεν είχαμε χρόνο για τα απαραίτητα έγγραφα, επειδή είμαι ξένη πολίτης, κάτι που μπορεί να απαιτήσει περίπου οχτώ μήνες. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε δεύτερο γάμο», εξήγησε η Βένους Γουίλιαμς στη Vogue.

«Μαντέψτε τι έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο», έγραψε σε Story στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία φορά νυφικό. «Ναι σωστά, παντρευτήκαμε. Και ήταν και ακόμα είναι ένα όνειρο», ανέφερε σε επόμενη ανάρτηση, που παρέπεμπε στο δημοσίευμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DSnHdiVFedh/?img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/DSnKHfIAbJf/?img_index=1}

Οι γαμήλιες εκδηλώσεις κράτησαν έξι ημέρες και κορυφώθηκαν με τον γάμο, στον οποίο η Σερένα Γουίλιαμς φόρεσε επίσης λευκά. Ωστόσο, δεν επρόκειτο για παραβίαση του πιο βασικού άγραφου κανόνα που ισχύει στους γάμους, αφού όλες οι παράνυφοι ήταν ντυμένες στα λευκά.

Πώς γνωρίστηκαν Βένους Γουίλιαμς και Άντρεα Πρέτι

Η 45χρονη θρύλος του τένις και ο 37χρονος ηθοποιός και παραγωγός αρραβωνιάστηκαν στις 31 Ιανουαρίου στην Τοσκάνη.

Γνωρίστηκαν το 2024, στην επίδειξη του Gucci κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Μιλάνου, όπου κανένας από τους δυο τους δεν είχε προγραμματίσει να πάει. Η Βένους Γουίλιαμς ήταν με την αδελφή της στη λίμνη Κόμο και την προσκάλεσαν την τελευταία στιγμή, ενώ ο Πρέτι ήταν κουρασμένος.

Σε εκδήλωση μετά την επίδειξη μόδας, ο Άντρεα Πρέτι την είδε και αποφάσισε να την πλησιάσει και να συστηθεί. «Της είπα “είσαι τόσο όμορφη” και άρχισε να μου μιλά στα ιταλικά. Τη ρώτησα αν ήθελε ποτό και πήγα στο μπαρ. Η αδελφή της, Λιν, με πλησίασε και με ρώτησε “σε πειράζει να ξεκινήσουμε μια συνομιλία στο WhatsApp; Νομίζω ότι αρέσεις στην αδελφή μου”», περιέγραψε ο ηθοποιός στη Vogue.

Οι δύο τους άρχισαν να μιλάνε και αργότερα συναντήθηκαν στο Λονδίνο. Έπειτα από τα ραντεβού τους στη βρετανική πρωτεύουσα «ήξερα ότι θα τον παντρευτώ», δήλωσε η Βένους Γουίλιαμς.