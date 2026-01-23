Ήθελε να σερβίρει στον Στιβ Μάρτιν ένα κομμάτι από την τούρτα της Σελένα Γκόμεζ.

Ο Μάρτιν Σορτ παραδέχθηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ ότι παραλίγο να χαλάσει τη δεξίωση γάμου της Σελένα Γκόμεζ και του Μπένι Μπλάνκο, όταν έκοψε την τούρτα πριν από το ζευγάρι.

Ο γάμος έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα και «όλα ήταν τέλεια», περιέγραψε ο ηθοποιός, που καθόταν με τον Στιβ Μάρτιν και άλλους από το καστ της σειράς «Only Murders in the Building», στην οποία πρωταγωνιστεί και η Σελένα Γκόμεζ.

«Υπήρχε μια τούρτα στο τμήμα που καθόμασταν, αλλά ήταν μικρή. Απλά υπέθεσα ότι υπήρχε μία σε κάθε τμήμα. Οπότε, έπειτα από λίγες ώρες- ενώ δεν είχαν κόψει τη γαμήλια τούρτα ακόμα- ο Στιβ (Μάρτιν) είπε ότι θα έφευγε», διηγήθηκε ο Μάρτιν Σορτ γελώντας.

Τότε εκείνος, κρατώντας ένα πιρούνι στο χέρι του, είπε στον Στιβ Μάρτιν «δεν μπορείς να φύγεις χωρίς να φας γαμήλια τούρτα». Έτσι, έκοψε ένα κομμάτι με το πιρούνι και τότε όσοι κάθονταν κοντά τους ούρλιαξαν «Μάρτι!». Ο λόγος; Ήταν η γαμήλια τούρτα.

«Προσπάθησα να τη φτιάξω με το πιρούνι. Ήταν άσχημο. Οπότε γύρισα στον Πολ Ραντ και του είπα “λοιπόν, φεύγουμε;”». Όμως, τότε φώναξαν τον σεφ, ο οποίος αναρωτήθηκε «τι διάολο συνέβη;» και με «χειρουργικό τρόπο» διόρθωσαν την τούρτα.

Όσο για τον Μάρτιν Σορτ «έλεγα συνέχεια “παιδιά, δεν πρέπει να αφήσουμε να το μάθει η Σελένα (Γκόμεζ)” και ο Στιβ είπε “ίσως θα της το πούμε σε ένα μήνα περίπου”».

{https://www.instagram.com/p/DT2xnAbDg4n/?img_index=1}