Παντρεύεται η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Παντρεύεται η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα Φωτογραφία: Glomex/ ΣΚΑΙ
Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα.

Με αφορμή τα έξι χρόνια από όταν ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, έφυγε από τη ζωή, η κόρη του Μαρία Κλάρα, παραχώρησε μια άκρως συγκινητική συνέντευξη στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Κλάρα, σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, μίλησε για την απώλεια του μπαμπά της, λέγοντας πως της λείπει η παρουσία του και ως καλλιτεχνική μορφή, ενώ μάλιστα αποκάλυψε πως αναμένει και τον γάμο της.

Όσα εξομολογήθηκε η Μαρία Κλάρα για τον μπαμπά της, Λαυρέντη Μαχαρίτσα

Αρχικά λοιπόν, η νεαρή Μαρία Κλάρα, δήλωσε πως τις στοιχίζει η απουσία του, τόσο από το σπίτι όσο και από την σκηνή: «Εγώ τον πένθησα πολύ έντονα και σαν καλλιτέχνη. Το ότι δεν θα τον έβλεπα ξανά στη σκηνή μου κόστισε πάρα πολύ, όχι μόνο σαν μπαμπά».

Ελένη Τσολάκη: Μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλο στον ΑΝΤ1

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother

Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: «Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση…»

Προχώρησε μάλιστα σε μια αποκάλυψη αναφορικά με το πώς ήταν ο πατέρας της σαν άνθρωπος λέγοντας: «Ήθελε να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, ήθελε στις συναυλίες να το χαίρεται. Δεν μπορούσε την γκρίνια. Ήθελε να λέει τα ανέκδοτά του, τις ιστορίες του, να γελάει. Το ενδιέφερε πάρα πολύ η στιγμή».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, εξομολογείται ορισμένες σκηνές από τον τρόπο που ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή: «Για μένα ήταν κάτι ιερό το ότι ήμουν μαζί του στις τελευταίες στιγμές του. Άκουσα έναν θόρυβο, βγήκα και τον πέτυχα εκείνη στιγμή. Ε, και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει φύγει. Όταν ήρθαν και οι γείτονες νομίζοντας ότι κάπως μπορούσαμε να βοηθήσουμε… το κατάλαβα και είπα «μην προσπαθείτε άλλο».

Παρ’ όλα αυτά, παρά την συγκίνηση που προκάλεσε η ίδια με τα λεγόμενά της, μόλις το βίντεο τελείωσε, η δημοσιογράφος Φανή Πλατσαρούρα, αποκάλυψε πως η Μαρία Κλάρα, επρόκειτο να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα σε ένα μικρό χωρίο της Τήνου. Οι δύο φίλοι του πατέρα της Διονύσης Τσακνής και Γιάννης Ζουγανέλης, θα τη συνοδεύσουν στην εκκλησία, ενώ σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά το ζευγάρι επρόκειτο να χορέψει το «Πόσο σε θέλω», μια από τις επιτυχίες του μπαμπά της!

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother

Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου στο Στούντιο 4: Η ιστορία πίσω από τις «Τρεις Χάριτες»

Χριστίνα Κοντοβά: Όσα αποκάλυψε για την υιοθεσία και την κόρη της

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας

