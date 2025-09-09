Games
Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: «Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση…»

Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: «Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση…» Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @giannisploutarchos
Στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε» μίλησε ο Γιάννης Πλούταρχος για την παρεξήγηση με τον Σταμάτη Γονίδη.

Ο φακός της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Το’ χουμε», έπιασε τον Γιάννη Πλούταρχο, ο οποίος μίλησε εν συντομία στη δημοσιογράφο, αναφορικά με την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον ίδιο και τον Σταμάτη Γονίδη.

Να σημειωθεί, πως οι δύο καλλιτέχνες είχε προγραμματιστεί να δώσουν μαζί το παρών, στην νυχτερινή Αθήνα φέτος το χειμώνα, ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση ο Σταμάτης Γονίδης, είχε προωθήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια σχετική ανακοίνωση, στην οποία έλεγε πως δεν θα πραγματοποιηθεί το σχήμα:

«Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου. Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο «lifestyle» δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Γιάννης Πλούταρχος: Όσα δήλωσε για την παρεξήγηση με τον Σταμάτη Γονίδη

Μέρες αργότερα ωστόσο, φαίνεται πως η παρεξήγηση λύθηκε, με τους δύο καλλιτέχνες πλέον, να ετοιμάζονται για την νέα σεζόν σε μαγαζί της Αθήνας.

Σήμερα λοιπόν, ο Γιάννης Πλούταρχος στο φακό της εκπομπής «Το ΄χουμε», μίλησε εν συντομία για την χαρά του που θα συνεργαστεί με τα παιδιά του καθώς επίσης και για την συνεργασία του με τον Σταμάτη Γονίδη.

Αρχικά στην ερώτηση της δημοσιογράφου για τα συναισθήματά του αναφορικά με το γεγονός πως θα ερμηνεύσουν πλάι του τα παιδιά του, ο ίδιος δήλωσε: «Όμορφα νιώθω. Όπως κάθε φορά που τραγουδάω με τα παιδιά μου».

Σε δεύτερο χρόνο αναφορικά με τον συνάδελφό του και καλλιτέχνη Σταμάτη Γονίδη δήλωσε: «Δεν υπήρξε ποτέ καμία παρεξήγηση με τον Σταμάτη Γονίδη», ενώ έγνεψε καταφατικά στην δημοσιογράφο, όταν η ίδια τον ρώτησε εάν επρόκειτο να εμφανιστούν μαζί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην «Άνοδο».

