Η Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης σε μία μοναδική συνεργασία!

Για πρώτη φορά δύο από τους πιο καταξιωμένους και αγαπημένους καλλιτέχνες της χώρας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης, συνεργάζονται σε ένα ρομαντικό ντουέτο που έρχεται να μας υπενθυμίσει πως ο έρωτας γράφεται με όρκους, χάδια και φιλιά!

Το τραγούδι είναι το soundtrack της ομώνυμης ταινίας «Ο Έρωτας γράφεται…», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου, μίας σύγχρονης ρομαντικής κομεντί για τις δεύτερες ευκαιρίες, στον έρωτα, τη δημιουργικότητα, την οικογένεια και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Με χιούμορ, τρυφερότητα και φαντασία, μιλά για τον καθημερινό αγώνα του να ξαναβρούμε το νόημα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Ο ιδιαίτερα χαρισματικός Πάνος Μουζουράκης και η Νο.1 Ελληνίδα pop star Έλενα Παπαρίζου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας συνεπαίρνουν με τη μοναδική τους ερμηνεία στο συναρπαστικό ταξίδι του έρωτα, και φυσικά στην πλοκή της τρυφερής ταινίας «Ο Έρωτας γράφεται …»

Πολύ σύντομά θα κυκλοφορήσει και ένα κινηματογραφικό video clip με πλάνα της ταινίας και φυσικά τους δύο καλλιτέχνες.

Το video clip είναι σε σκηνοθεσία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη της ταινίας, Βασίλη Μυριανθόπουλου ο οποίος υπογράφει τους στίχους του τραγουδιού ενώ τη μουσική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κωτούλας.

Ο Έρωτας γράφεται …

Η ταινία «Ο Έρωτας γράφεται…» είναι μια σύγχρονη ρομαντική κομεντί για τις δεύτερες ευκαιρίες, στον έρωτα, τη δημιουργικότητα, την οικογένεια και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Με χιούμορ, τρυφερότητα και φαντασία, μιλά για τον καθημερινό αγώνα του να ξαναβρούμε το νόημα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Μια ταινία με οικείο, σαρκαστικό και μοντέρνο τόνο, που εξερευνά την αγάπη όπως τη ζούμε σήμερα: ατελή, ελπιδοφόρα αλλά και αληθινή.

Η ταινία βασίζεται σε μία συνδυαστική υβριδική οπτική προσέγγιση (live action & animated στοιχεία), εμπνέεται από το εικαστικό σύμπαν του street artist B και υιοθετεί μία τολμηρή κινηματογραφική αισθητική.

Κυκλοφορεί στις 25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την ICONIC FILMS.

Βρείτε το τραγούδι σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://helenapaparizoupanosmouzourakis.lnk.to/OErotasGrafetai