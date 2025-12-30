Στην περυσινή Πρωτοχρονιά πάνω από 2,5 εκατ. άνθρωποι ντύθηκαν στα λευκά και υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο στην παραλία της Κόπακαμπάνα.

Ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εντουάρντο Πάες, παρέλαβε μια πλακέτα την Τρίτη από έναν εκπρόσωπο των Ρεκόρ Γκίνες στην κεντρική σκηνή που έχει προετοιμαστεί για τη φετινή εκδήλωση για την Πρωτοχρονιά στην Κοπακαμπάνα, στην οποία θα συμμετέχει ο θρυλικός Βραζιλιάνος τραγουδιστής Ζιλμπέρτο ​​Χιλ.

«Αυτός ο τίτλος απονεμήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ρεκόρ των συμμετεχόντων, το εύρος του καλλιτεχνικού προγράμματος, την εδαφική εμβέλεια της εκδήλωσης και την πολιτιστική της σημασία», δήλωσε το γραφείο του δημάρχου για το βραβείο.

Πλάνα από drone επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή, αριθμού ρεκόρ 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων στους περσινούς εορτασμούς. Ο Πάες χαρακτήρισε το βραβείο τιμή για την πόλη και είπε ότι «καμία άλλη στον κόσμο δεν διοργανώνει εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν τόσους πολλούς ανθρώπους με τέτοια συνέπεια».

Κάθε Πρωτοχρονιά, η Κοπακαμπάνα προσελκύει πλήθος κόσμου που παραδοσιακά ντύνονται στα λευκά.

Για τη φετινή εκδήλωση, οι διοργανωτές έχουν προγραμματίσει 12 λεπτά πυροτεχνημάτων και 1.200 drones για να φωτίσουν τον ουρανό. Δεκατρία στάδια έχουν ανεγερθεί για δωρεάν συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την πόλη, συμπεριλαμβανομένων τριών στην Κοπακαμπάνα όπου θα αναπτυχθούν 3.500 αστυνομικοί.

Το Ρίο ντε Τζανέιρο υποδέχτηκε σχεδόν δύο εκατομμύρια ξένους επισκέπτες από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο, αριθμός ρεκόρ.

