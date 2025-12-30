Όσα εντόπισε το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στα Βορίζια.

Εξονυχιστικός έλεγχος έγινε στο αγροτικό αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια και σύμφωνα με την αστυνομία βρέθηκαν 17 σφαίρες από πιστόλια και καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, Για περισσότερες από 8 ώρες, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ερεύνησε σπιθαμή προς σπιθαμή το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Φανούρης Καργάκης κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, το πρωί της 1ης Νοεμβρίου στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων.

Ο 39χρονος ξεψύχησε μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο δέχτηκε μεγάλο αριθμό πυροβολισμών την ίδια ώρα που σε απόσταση λίγων μέτρων έπεφτε νεκρή και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

από την έρευνα που έγινε με βαλλιστικές ράβδους, προκύπτει ότι το 4Χ4, δέχτηκε 17 βολές από όπλα ραβδωτής κάνης, δηλαδή από πιστόλια, και καλάσνικοφ ενώ έχει δεχτεί και 3 βολές από λειόκαννο όπλο και συγκεκριμένα κυνηγετική καραμπίνα οι οποίες δεν διέτρησαν το αυτοκίνητο του θύματος.

Επίσης, βολίδες από πιστόλια βρέθηκαν στην καρότσα του αγροτικού αυτοκινήτου, όμως δεν βρέθηκαν κάλυκες μέσα στην καμπίνα του οχήματος. Στο ερώτημα, εάν ο Φανούρης Καργάκης πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου όπως υποστηρίζουν στις απολογίες τους οι εμπλεκόμενοι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, απαντήσεις αναμένεται να δώσουν μεταξύ άλλων, τα εργαστηριακά αποτελέσματα που αναμένονται σε σχέση με το εάν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια του Φανούρη Καργάκη.

