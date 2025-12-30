Η δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει τη νόσο της μόλις λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Κένεντι, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 35 ετών.

Πριν από λίγες μόλις εβδομάδες είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή λευχαιμίας.

Τον θάνατό της ανακοίνωσε σε ανάρτησή της η Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Τζον Φ. Κένεντι στα social media.

«Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Τζορτζ, Έντουιν και Ζοζεφίν Μοράν

Εντ, Καρολάιν, Τζακ, Ρόουζ και Ρόρι» ανέφερε η ανάρτηση.

{https://www.instagram.com/p/DS5cxd6E2p_/}

Η Σλόσμπεργκ ήταν δημοσιογράφος για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και το δεύτερο παιδί της κόρης του JFK, πρώην διπλωμάτη των ΗΠΑ Καρολάιν Κένεντι, και του σχεδιαστή - καλλιτέχνη Έντουιν Σλόσμπεργκ.

Τον Νοέμβριο, με ένα άρθρο της στο New Yorker, η ίδια η Σλόσμπεργκ ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία με μια σπάνια μετάλλαξη, ένα είδος καρκίνου του αίματος και του μυελού των οστών.

Τότε, επέκρινε επίσης τον ξάδερφό της Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ., υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, επειδή ήταν σκεπτικιστής απέναντι στα εμβόλια και μείωσε τη χρηματοδότηση για την έρευνα για τον καρκίνο.

{https://www.instagram.com/p/DRYF8pDEa6C/?img_index=2}