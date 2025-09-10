Η Έλλη Κοκκίνου: Όσα αποκάλυψε για την εκπομπή «Don't forget the lyrics»

Έρχεται το «Don't forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Η Έλλη Κοκκίνου, με την ομάδα της εκπομπής, μπήκε στο στούντιο και ξεκίνησε τα γυρίσματα, αναλαμβάνοντας έναν διαφορετικό ρόλο από αυτούς που είχε συνηθίσει.

Πιο συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια, αναλαμβάνει χρέη παρουσιάστριας στο νέο ανατρεπτικό, μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1: «Don't forget the lyrics» και ήδη έχει αρχίσει τα γυρίσματα.

Όσα δήλωσε η Έλλη Κοκκίνου για το «Don't forget the lyrics»

Ειδικότερα λοιπόν, ο φακός της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», με την Κατερίνα Καραβάτου, βρέθηκε στο πλατό της νέας εκπομπής, όπου και συνάντησε την Έλλη Κοκκίνου.

Η ίδια μάλιστα, μεταξύ άλλων και χωρίς να αποχωρίζεται το χιούμορ της, δήλωσε χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο: «Είμαι και παρουσιάστρια πια… πλάκα κάνω! Παρουσιάζω ένα μουσικό παιχνίδι του ANT1. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αυτό που πίστεψα βγήκε αληθινό. Είχα ένα προαίσθημα ότι όλα θα πάνε καλά. Πάντα έχω άγχος ακόμα και όταν βγω να τραγουδήσω. Εδώ ακόμα πιο πολύ γιατί έχω μπει σε μονοπάτια καινούργια».

Συνέχισε μάλιστα, αποκαλύπτοντας και ορισμένα στοιχεία για τον χαρακτήρα της: «Θα δείτε εμένα με τον πιο χαβαλέ εαυτό μου που δεν τον έχω παρουσιάσει στον κόσμο. Είμαι χαλαρή με τους παίκτες και τους βοηθάω όσο μου επιτρέπεται… γιατί αλλιώς θα με διώξουν. Την εκπομπή πάντα την κλείνω με ένα φιλί».

Δείτε το βίντεο: