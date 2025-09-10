Games
Δανάη Μπάρκα: Η νέα της ανάρτηση από το λογαριασμό του «Πάμε Δανάη»

Δανάη Μπάρκα: Η νέα της ανάρτηση από το λογαριασμό του «Πάμε Δανάη» Φωτογραφία: Instagram screenshto/ @danai_barka
Δείτε τη νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα στο Instagram!

Αν και έχουν περάσει μερικοί μήνες από όταν η εκπομπής της Δανάης Μπάρκα, «Πάμε Δανάη», διακόπηκε πρόωρα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Mega, η παρουσιάστρια και ηθοποιός, επανήλθε στον λογαριασμό της εκπομπής, αναρτώντας μια διαφορετική δημοσίευση.

Να υπενθυμιστεί πως η εκπομπή της Δανάης Μπάρκα, έριξε τίτλους τέλους, πριν ολοκληρωθεί η περυσινή σεζόν. Η ίδια το καλοκαίρι προχώρησε σε νέα επαγγελματικά μονοπάτια ενώ φαίνεται πως απόλαυσε τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα στον λογαριασμό του «Πάμε Δανάη»

Η ίδια λοιπόν, στην φωτογραφία που ανήρτησε στον λογαριασμό του «Πάμε Δανάη», ποζάρει φορώντας το μαγιό της και έστειλε έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό προς τους ακόλουθούς της και το κοινό της.

Έτσι, συνόδευσε τη φωτογραφία της, γράφοντας στη λεζάντα:

«Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε από εδώ;; Πέρασα να σας πω καλησπέρα και να σας υπενθυμίσω (και σε εμένα) να έχουμε πίστη στο καλό, να χαμογελάμε, να αγαπάμε, να θυμόμαστε ότι μια ζωή την έχουμε που περνάει γρήγορα άρα το χρωστάμε στον εαυτό μας να διασκεδάζουμε και να ξεπερνάμε τα εμπόδια και φυσικά… να μοιραζόμαστε! Και για να μην ξεχνάμε το Μότο μας: Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Καλό Σεπτέμβρη».
Χαμογελαστή και άκρως καλοκαιρινή, η ηθοποιός και παρουσιάστρια πόζαρε ανανεωμένη στο φακό και ευχήθηκε, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα!

Δείτε τη δημοσίευσή της στο λογαριασμό του «Πάμε Δανάη»:

{https://www.instagram.com/p/DOa__N2gtyA/}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

