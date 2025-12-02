Οι αναρτήσεις που κράτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Instagram.

Προσπαθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να ξεχάσει ό,τι θυμίζει τη φετινή τραγική πορεία των Μιλγουόκι Μπακς; Ή μήπως στέλνει ένα μήνυμα για το μέλλον του στην ομάδα. Αυτές είναι μερικές από τις εικασίες που προκάλεσε η απόφασή του να κάνει «εκκαθάριση» στα social media.

Στον λογαριασμό του στο Χ, ο Greek Freak διέγραψε τις αναρτήσεις που είχε κάνει μετά το 2021. Από την άλλη, στο Instagram άφησε μόνο 13 αναρτήσεις και τις υπόλοιπες τις διέγραψε. Σε ό,τι αφορά στις μπασκετικές στιγμές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κράτησε δύο από τους Μπακς και μία με την εθνική Ελλάδας. Πρόκειται για την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, του Κυπέλλου το 2024 και το χάλκινο που κέρδισε με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο Eurobasket 2025. Άλλες τρεις αναρτήσεις είναι χορηγούμενες και οι υπόλοιπες αφορούν προσωπικές στιγμές.

{https://www.instagram.com/p/DOmwNJGCBRZ/?img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/DDtcHTaRGGl/?img_index=1}

{https://www.instagram.com/p/CRmUIfpFmH7/}

Αυτή η κίνηση «προκάλεσε πανικό στους υποστηρικτές των Μπακς, που δεν θέλουν τον σούπερ σταρ τους να πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα», γράφει η USA Today. Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι οι Μπακς θέλουν να ξεχάσουν τη φετινή σεζόν, στην οποία μετρούν οχτώ ήττες σε εννέα ματς. «Και κρίνοντας από τη δραστηριότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα social media, φαίνεται πως θέλει να ξεχάσει πολλά περισσότερα», συμπληρώνει το δημοσίευμα.