Οι Μπακς «αρχίζουν να ακούνε» τις προσφορές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να αλλάξει ομάδα, ενόψει της προθεσμίας της 5ης Φεβρουαρίου για ανταλλαγές, καθώς αρκετές ομάδες έχουν κάνει επιθετικές προσφορές στους Μιλγουόκι Μπακς, που αρχίζουν να ακούνε, σύμφωνα με πηγές του ΝΒΑ που επικαλείται στο ESPN.

Πολλές ομάδες έχουν την αίσθηση ότι οι Μπακς είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ απέναντι σε προσφορές για τον δύο φορές MVP του NBA, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Ωστόσο, τα «ελάφια» έχουν δείξει στις ενδιαφερόμενες ομάδες ότι δεν βιάζονται να ολοκληρώσουν μία ανταλλαγή και πως είναι πρόθυμοι να εξερευνήσουν το μέλλον του Greek Freak στην offseason, εάν δεν ικανοποιηθεί η επιθυμία τους για ένα νεαρό παίκτη μεγάλης αξίας ή/και πολλές επιλογές στο draft του NBA, γράφει το ESPN.

Ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει εδώ και μήνες τους Μπακς ότι πιστεύει πως έχει έρθει η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι τους έπειτα από 12 και πλέον χρόνια, κάνοντας μια ανταλλαγή ολοένα πιο πιθανή, αναφέρει ακόμα το δημοσίευμα.

Οι Μπακς- που αυτή τη στιγμή είναι στο 18-27 και την 12η θέση στην Ανατολή- είναι αντιμέτωποι με σημαντικά ερωτήματα για τη μελλοντική πορεία τους, κάτι που έχει οδηγήσει σε ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο 31χρονος θα μπορεί να υπογράψει τετραετή επέκταση 275 εκατομμυρίων δολαρίων την 1η Οκτωβρίου. Χωρίς την επέκταση θα γίνει ελεύθερος παίκτης χωρίς περιορισμούς το καλοκαίρι του 2027, απορρίπτοντας την player option ύψους 62,8 εκατομμυρίων.