Το Ιράν υποσχέθηκε σήμερα να επιτεθεί εναντίον εγκαταστάσεων αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή, εάν οι ενεργειακές υποδομές του πληγούν.

Σε δηλώσεις που μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως το Ιράν θα ενεργήσει προσεκτικά προκειμένου να αποφύγει να βάλει στο στόχαστρό του κατοικημένες περιοχές.

«Εάν στοχοποιηθούν ιρανικές εγκαταστάσεις, οι δυνάμεις μας θα πλήξουν εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή ή εταιρειών στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μερίδιο», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων YCJ.

Πρόσθεσε ότι η χώρα θα «ενεργήσει με προσοχή ώστε να μην στοχοποιηθούν πυκνοκατοικημένες περιοχές» στα αντίποινα.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι, παρότι «τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά», το Ιράν δεν θα επιτρέψει τη διέλευση «πετρελαιοφόρων και πλοίων των εχθρών και των συμμάχων τους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν εν μέρει ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτες», είχε αναφέρει νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είχαν «εξαλείψει εντελώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ, σημειώνοντας ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί θα στοχοποιηθούν εάν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τις επιθέσεις της σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.