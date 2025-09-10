Games
«Χαμογέλα και Πάλι»: Σε νέα ώρα έρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου

Επιστρέφει στις 20 Σεπτεμβρίου η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει κερδίσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και έχει ταυτίσει το όνομά της με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, το «Χαμογέλα και Πάλι!» επιστρέφει στο MEGA για 5η σεζόν, πιο δυναμικό από ποτέ.

Η εκπομπή έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των τηλεθεατών, προσφέροντας έναν αρμονικό συνδυασμό ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ανθρώπινης προσέγγισης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, με την επαγγελματική συνέπεια, την ευθύτητα και την ειλικρίνεια που τη διακρίνουν θα καλωσορίζει και φέτος τους τηλεθεατές, με στόχο να προσφέρει αλήθεια και ουσιαστική επαφή με το κοινό.

Δίπλα στη Σίσσυ, ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Νόρα Καούρη.

Ο καθένας, με τη δική του προσωπικότητα και ματιά κάνει κάθε κουβέντα ζωντανή και ενδιαφέρουσα.

Η πιο δυνατή, χαρούμενη και ενημερωμένη τηλεοπτική παρέα του Σαββατοκύριακου έρχεται για μία ακόμη χρονιά στο MEGA.

{https://www.youtube.com/watch?v=72zHPum1Rhs}

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

