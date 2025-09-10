Games
Νέο επεισόδιο Exathlon: Μπλε vs Πορτοκαλί- Ποια ομάδα θα κερδίσει;

Νέο επεισόδιο Exathlon: Μπλε vs Πορτοκαλί- Ποια ομάδα θα κερδίσει;
Exathlon: Σήμερα στις 21.00, στον ΣΚΑΙ!

Επιστρέφοντας στην κανονική ροή του προγράμματος, το Exathlon, θα προβληθεί σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στον ΣΚΑΙ στις 21:00 με τις δύο ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες και διεκδικούν σπουδαία έπαθλα!

Πιο συγκεκριμένα, στο χθεσινό επεισόδιο που προβλήθηκε στις 23:00, οι νίκες μεταξύ των ομάδων μοιράστηκαν ισάξια. Οι Πορτοκαλί, κέρδισαν το σπίτι και επρόκειτο να απολαύσουν τις ανέσεις του για τις επόμενες τρεις ημέρες, ενώ οι Μπλε, κέρδισαν ένα σπουδαίο πλεονέκτημα, το οποίο τους επέτρεπε να στερήσουν props από το πεδίο βολής της πορτοκαλί ομάδας.

Exathlon- Νέο επεισόδιο στον ΣΚΑΙ

Στο αποψινό επεισόδιο οι δύο ομάδες, μπαίνουν και πάλι στο στίβο μάχης, σε έναν νέο απαιτητικό «Αγώνα Μεταλλίου» όσο οι εντάσεις κορυφώνονται και νέες αντιπαραθέσεις έρχονται στην επιφάνεια.

Όπως μάλιστα φαίνεται και από το τρέιλερ του σημερινού επεισοδίου, η ηττημένη ομάδα προσπαθεί να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους έχασαν, ενώ όσο εξελίσσεται το παιχνίδι, οι τόνοι ανεβαίνουν!

Ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας, υποδέχεται τους αθλητές δυναμικά στο στίβο μάχης, ενώ τους προϊδεάζει για ένα ακόμη συναρπαστικό έπαθλο – που γίνεται και ο νέος στόχος των παιχτών. Οι ίδιοι, φαίνεται να ανταποκρίνονται με χαμόγελα στα λεγόμενα του παρουσιαστή.

Ποιο θα είναι το επόμενο έπαθλο και ποια ομάδα θα βγει μπροστά;

Νέο επεισόδιο Exathlon- Σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΙ.

Δείτε το τρέιλερ:

