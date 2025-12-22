Ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης στην Αλβανία.

Επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα, σε αντικυβερνητική συγκέντρωση, ενώ διαδηλωτές έριξαν βόμβες μολότοφ στο κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα.

Οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση της κυβέρνησης, μετά τις κατηγορίες για διαφθορά που απήγγειλε η εισαγγελία σε βάρος της αντιπροέδρου Μπελίντα Μπαλούκου. Η πολιτική ένταση στην Αλβανία κλιμακώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αρκετοί άλλοι αξιωματούχοι και ιδιωτικές εταιρείες.

Όταν οι διαδηλωτές πολιόρκησαν το γραφείο του Ράμα, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από το κυβερνητικό κτίριο, αλλά δεν τους απώθησαν, περιγράφει το Reuters.

«Ανεχτήκαμε αρκετά, καθώς πρόκειται για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που εκλάπησαν και (η Μπαλούκου) δεν παραιτείται. Είναι ντροπή», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ένας διαδηλωτής, ο Αρμπέν Σούλο.

Η εισαγγελία καταπολέμησης της διαφθοράς έχει ήδη ζητήσει την άρση ασυλίας της Μπαλούκου, προκειμένου να συλληφθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί ψηφοφορία στη βουλή της Αλβανίας, όπου διαθέτει πλειοψηφία το κόμμα του Ράμα.

