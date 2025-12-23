Οι φετινές χριστουγεννιάτικες διακοπές των μαθητών θα έχουν διάρκεια 15 μέρες με τα μαθήματα να επανεκκινούν για όλες τις τάξεις στις 8 Ιανουαρίου.

Όλα είναι έτοιμα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές των μαθητών όλων των βαθμίδων καθώς μετά το σημερινό σχόλασμα της 23ης Δεκέμβρη, τα σχολεία θα βάλουν λουκέτο και θα διακόψουν τα μαθήματα για 16 μέρες, με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία να δρομολογείται για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας, τα σχολεία κλείνουν κάθε χρόνο στις 23 Δεκεμβρίου και επαναλειτουργούν στις 8 Ιανουαρίου, εκτός αν οι ημερομηνίες αυτές «πέσουν» Σαββατοκύριακο, οπότε η επιστροφή γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οπότε βάσει αυτού του προγραμματισμού η 23η Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από την εορτή των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) και αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για να γιορτάσουν οι μαθητές την Γέννηση του Χριστού και τις λοιπές σημαντικές μέρες που έπονται με την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια.

Γιατί ανοίγουν στις 8 Ιανουαρίου τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του Δωδεκαημέρου, δηλαδή από τις 25 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνια), ημέρα επίσης επίσημης αργίας. Η 7η Ιανουαρίου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, θεωρείται μεταβατική ημέρα και πρακτικά η πρώτη πλήρης ημέρα επαναφοράς στη σχολική κανονικότητα είναι η 8η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η δεκαπενθήμερη ανάπαυλα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εξυπηρετεί θρησκευτικούς λόγους ώστε να εορταστεί πλήρως το Δωδεκαήμερο που βρίθει εθίμων και παραδόσεων.

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση το Άγιο «Δωδεκαήμερο», των Χριστουγέννων είναι η χρονική περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ των δύο μεγάλων Δεσποτικών εορτών της Χριστιανοσύνης, των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Γι’ αυτό και το διάστημα από 23 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου θεωρείται ενιαία σχολική περίοδος διακοπών, με την εκπαιδευτική διαδικασία να επανεκκινεί οργανωμένα μετά το πέρας όλων των μεγάλων εορτών.

Βέβαια, υπάρχει και μια εξήγηση που δικαιολογείται από τον εορτασμό των Χριστουγέννων από τους παλαιοημερολογίτες. Τα Χριστούγεννα για όσους ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο (Ιουλιανό) γιορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου οπότε η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιανουαρίου ώστε να έχει ολοκληρωθεί ο εορτασμός της Γέννησης του Θεανθρώπου.

