Η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας σύμφωνα με το επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία τους με τις τσάντες τους αύριο όπως ακριβώς και κάθε μέρα καθώς σε κάθε περίπτωση η 23η Δεκέμβρη είναι μια τυπική σχολική μέρα. Σε πολλές σχολικές μονάδες η ημέρα έχει εορταστικό χαρακτήρα, με χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, γιορτές, μουσικά δρώμενα ή θεατρικές παραστάσεις, ενώ ορισμένα μαθήματα μπορεί να αντικατασταθούν από αυτές τις δραστηριότητες, σύμφωνα με την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης.

Ξεκαθαρίζεται ότι όπως σε κάθε άλλη σχολική μέρα, οι μαθητές καλούνται να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα σχολικά είδη και τσάντα, εκτός αν το ίδιο το σχολείο αποφασίσει διαφορετική λειτουργία για λόγους εκδηλώσεων ή εορταστικού προγράμματος κάτι που γίνεται κατά περίπτωση και όχι με ενιαία υπουργική οδηγία. Παράλληλα αύριο αναμένεται να τηρηθεί κανονικά απουσιολόγιο με τους απόντες μαθητές να παίρνουν κανονικά όσες απουσίες προβλέπει το σχολικό πρόγραμμα.

Από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 ξεκινούν οι επίσημες διακοπές των Χριστουγέννων 2025, οπότε τα σχολεία παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών. Η επανέναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, μετά τη λήξη των διακοπών.

