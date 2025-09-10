Η δήλωση του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη για το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Γιάννη Μπέζο

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μιλάει για την συγκινητική του δήλωση προς το πρόσωπο του Γιάννη Μπέζου.

Στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε», μίλησε ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο δημόσιο «ευχαριστώ» προς το πρόσωπο του Γιάννη Μπέζου.

Να υπενθυμιστεί, πως ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου, με την ολοκλήρωση της παράστασης «Αινιγματικές παραλλαγές», στον Λυκαβηττό, μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τον συνάδελφό του, ο οποίος έσπευσε να τον αγκαλιάσει θερμά.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η απάντησή του για το δημόσιο «ευχαριστώ»

Πιο συγκεκριμένα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, με το τέλος της παράστασης, είχε δηλώσει: «Οι άνθρωποι στην πορεία μας ξεχνάμε να λέμε ένα ευχαριστώ εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Κι επειδή ξεκινώντας αυτή την περιοδεία, ο φίλος μου και υπέροχος συνάδελφος, κύριος Γιάννης Μπέζος μου εκμυστηρεύτηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που κάνει καλοκαιρινή περιοδεία ή θα έρχεται ως επισκέπτης σε κάποια, ασυναίσθητα με έπιασε ένα άγχος, ένα σφίξιμο ότι δεν θα τον ξαναδώ, δεν θα τον ξαναδώ στη σκηνή, γιατί έτσι τον συνάντησα εγώ πρώτη φορά, λόγω της ηλικίας μου.

Και κατάφερα και είχα την τύχη να τον συναντήσω σε αυτή την παράσταση. Οπότε, εύχομαι να μη συμβεί αυτό που μου είπε στην αρχή. Αλλά άκουσα ότι είχε έρθει 21 ετών σε μια συναυλία του κυρίου Θεοδωράκη ως παιδί να δει και σκέφτηκα όλη την πορεία και όλη τη διαδρομή του σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός, θα ήθελα να τον τιμήσω εγώ μαζί με εσάς με ένα υπέροχο, μεγάλο χειροκρότημα και να τον ευχαριστήσουμε»

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μετέδωσε σήμερα, η εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ΄χουμε», ο ηθοποιός, απάντησε σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Το κάνω μόνιμα αυτό, όχι μόνο για τον κύριο Μπέζο, για όλους. Να είναι εδώ οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι να είναι εδώ. Να τους λέμε το «ευχαριστώ», όταν θα είναι εδώ», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο: