Ο Γιώργος Καράβας, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τη δημοσιογράφο Λιλή Πυράκη. Κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στην απόφασή του να παρουσιάσει το «Exathlon», ενώ μίλησε και για την οικογένειά του.

«Το Exathlon ήταν πολύ όμορφη εμπειρία, υπήρξε ένα δάγκωμα που θα έλειπα δύο μήνες, αλλά αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα», είπε αρχικά ο Γιώργος Καράβας, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Σε δεύτερο χρόνο, απάντησε στην ερώτηση της ρεπόρτερ αναφορικά με το αν θα μπορούσε να συνεργαστεί επαγγελματικά με την σύζυγό του, Ραφαέλα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στο ρόλο της μητέρας στην ζωή των παιδιών: «Υπάρχει ισότητα στα δύο φύλα, αλλά ο ρόλος της μαμάς είναι πιο αναγκαίος στα παιδιά. Η ασφάλεια και η ελευθερία που ένιωσα δίπλα στη Ραφαέλα με οδήγησαν στο να κάνω πραγματικότητα τα πιο τρελά μου όνειρα. Η Ραφαέλα έχει δώσει πολλά θετικά στη ζωή μου, ακολουθεί την τρέλα μου. Δεν θα έκανα κάτι τηλεοπτικά μαζί με τη Ραφαέλα, έχει τη δική της δουλειά... Την έχω βοηθήσει».

Τέλος, ο ίδιος, αποκάλυψε: «Με κάνει και ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας. Η εμφάνισή μου έπαιξε ρόλο στην αρχή της καριέρας μου. Έχω φουλ αυτοπεποίθηση. Αυτά που θέλω, θα τα λέω, δεν με απασχολεί η κριτική των άλλων, ας με πουν ψώνιο και αλαζόνα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfz7b9qyz7xl?integrationId=40599y14juihe6ly}