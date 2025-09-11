Games
Πέτρος Κωστόπουλος: Όσα αποκάλυψε για την επιστροφή του στην τηλεόραση

Πέτρος Κωστόπουλος: Όσα αποκάλυψε για την επιστροφή του στην τηλεόραση Φωτογραφία: Glomex/ ΑΝΤ1
Ο Πέτρος Κωστόπουλος, μίλησε για το μεγάλο «ναι» που είπε ώστε να επιστρέψει στη μικρή οθόνη.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, έδωσε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα» και στην παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου, το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής μίλησε για θέματα που αφορούν τόσο την προσωπική του ζωή και την οικογένειά του- όσο και για την καριέρα του, με την επιστροφή του στην τηλεόραση.

Να υπενθυμιστεί πως ο Πέτρος Κωστόπουλος, αναμένεται να δώσει το τηλεοπτικό παρών φέτος, στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη και στην καινούρια της εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στον σταθμό.

Όσα αποκάλυψε ο Πέτρος Κωστόπουλος

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την επιστροφή του στην παρουσίαση και την τηλεόραση ο Πέτρος Κωστόπουλος δήλωσε, πως τα τελευταία χρόνια, δεν είχε την απαραίτητη διάθεση για το συγκεκριμένο βήμα, ωστόσο πλέον, είναι έτοιμος να αναλάβει δράση:

«Ξέρεις, τα τελευταία χρόνια είχα αρνηθεί αρκετές φορές, γιατί δεν ήμουν σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια που να θέλω να βγω στο γυαλί. Εδώ και ένα εξάμηνο, που έχω ξεκινήσει και κάτι podcasts, ξαναβρήκα τη χαμένη αισιοδοξία μου. Αποφάσισα αυτή τη φορά να επιστρέψω και εύχομαι να μην το μετανιώσω», ανέφερε αρχικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του μάλιστα ο παρουσιαστής, έκανε και ορισμένες διευκρινήσεις αναφορικά με την τηλεόραση: «Παλιότερα ήταν καλύτερα τα πράγματα στην τηλεόραση. Τότε, ήταν μια άλλου είδους τηλεόραση. Τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα που τα βαριέμαι. Παλιά, είχες να κάνεις πχ. με τη Βίσση, τη Βανδή, τους ηθοποιούς… Τώρα το να ασχοληθώ με έναν πρώην παίκτη ριάλιτι κλπ… αυτό το έχω γραμμένο. Τώρα περνάς μια βόλτα, λες μια χαζομάρα.. Διαβάζω κάτι ονόματα και λέω «ποιος είναι αυτός;».

Σε δεύτερο χρόνο, ο παρουσιαστής, αναφέρθηκε στον επικείμενο γάμο της κόρης της, αλλά και στον γιο του, Μάξιμο, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο εξωτερικό για σπουδές:

«Του χρόνου θα γίνει ο γάμος. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι καλός ο γαμπρός. Από τους συντρόφους της ήταν ο μοναδικός που συμπαθούσα. Και η σύντροφος του γιου μου. Μιλάμε για αυτά, υπάρχει μια άνεση», ανέφερε αρχικά για την κόρη του.

Για τον γιο του, μεταξύ άλλων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Μάξιμος είναι καλύτερης ποιότητας από εμένα. Πήρε κάποια πράγματα που του δίδασκα από μικρός. Βγήκε ένα αντράκι που μου αρέσει. Τώρα αισθάνομαι μόνος μου. Κάποιες φορές κάτι συμβαίνει και νιώθω λιγότερος μόνος», ενώ περιέγραψε και την έντονη σκηνή που βίωσαν όταν ο Μάξιμος, έφευγε για σπουδές.

Δείτε το βίντεο:

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

