Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Επιστρέφει η Μαρία Μπακοδήμου στην τηλεόραση;

instagram instagram
Με τηλεπαιχνίδι έκπληξη.

Μετά από καιρό αποχής από τα τηλεοπτικά τεκταινόμενα όλα δείχνουν ότι η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει στην τηλεόραση για να παρουσιάσει πασίγνωστο τηλεπαιχνίδι στο Open.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso, η Μαρία Μπακοδήμου έρχεται στο Open για να αναλάβει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος», που είχαν παρουσιάσει στο τηλεοπτικό παρελθόν η Έλενα Ακρίτα και ο Τάσος Τρύφωνος.

Ο «πιο αδύναμος κρίκος» θα ενταχθεί στο καθημερινό απογευματινό πρόγραμμα του σταθμού δίνοντας πάσα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mάθαμε πότε κυκλοφορεί η νέα σειρά του Διονύση Ατζαράκη

Mάθαμε πότε κυκλοφορεί η νέα σειρά του Διονύση Ατζαράκη

Entertainment
Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

J2US: Επιστρέφει με ηχηρές απουσίες

J2US: Επιστρέφει με ηχηρές απουσίες

Life
Μαρία Μπακοδήμου: «Να αφήσουμε την Τούνη να κάνει τη ζωή της» (Βίντεο)

Μαρία Μπακοδήμου: «Να αφήσουμε την Τούνη να κάνει τη ζωή της» (Βίντεο)

Life
Μαρία Μπακοδήμου: Έφυγα και ξαναήρθα, δεν είχα σφυγμό - Η αγωνία μου ήταν να μη φύγω

Μαρία Μπακοδήμου: Έφυγα και ξαναήρθα, δεν είχα σφυγμό - Η αγωνία μου ήταν να μη φύγω

Life
Η πρώτη δήλωση της Μαρίας Μπακοδήμου μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας της

Η πρώτη δήλωση της Μαρίας Μπακοδήμου μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας της

Life

NETWORK

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr
Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr