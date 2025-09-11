Επιστρέφει η Μαρία Μπακοδήμου στην τηλεόραση;

Με τηλεπαιχνίδι έκπληξη.

Μετά από καιρό αποχής από τα τηλεοπτικά τεκταινόμενα όλα δείχνουν ότι η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει στην τηλεόραση για να παρουσιάσει πασίγνωστο τηλεπαιχνίδι στο Open.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso, η Μαρία Μπακοδήμου έρχεται στο Open για να αναλάβει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος», που είχαν παρουσιάσει στο τηλεοπτικό παρελθόν η Έλενα Ακρίτα και ο Τάσος Τρύφωνος.

Ο «πιο αδύναμος κρίκος» θα ενταχθεί στο καθημερινό απογευματινό πρόγραμμα του σταθμού δίνοντας πάσα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου.