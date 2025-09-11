Games
Mάθαμε πότε κυκλοφορεί η νέα σειρά του Διονύση Ατζαράκη

Mάθαμε πότε κυκλοφορεί η νέα σειρά του Διονύση Ατζαράκη
Η νέα κωμική σειρά δράσης του Διονύση Ατζαράκη αποτελείται από 6 επεισόδια και πασίγνωστους ηθοποιούς.

Η Cosmote TV ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της κωμικής σειράς δράσης του Διονύση Ατζαράκη, με τίτλο «Κακές Ιδέες».

Η νέα σειρά των έξι επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται στο COSMOTE CINEMA 1HD κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

{https://youtu.be/CPHZY69RLdE?si=Fqlj0Pi2a2pK_KBl}

Η σκηνοθεσία της σειράς είναι του Διονύση Ατζαράκη σε σενάριο που υπογράφει ο ίδιος και ο Θωμάς Ζάμπρας. Η υπόθεση ακολουθεί τον Αλέξη (Διονύσης Ατζαράκης) έναν υπάλληλο γραφείου, που σιχαίνεται τη δουλειά του. Ωστόσο, η ανιαρή καθημερινότητά του παίρνει ξαφνικά άλλη τροπή, όταν μία οφειλή της οικογενείας του, τον φέρνει αντιμέτωπο με το οργανωμένο έγκλημα και έναν μαφιόζο που απαιτεί την εξόφληση του χρέους.

COSMOTE_TV_kakes-idees_3_94052.jpg

Τότε, ο Αλέξης ενορχηστρώνει μια περίπλοκη ληστεία, ελπίζοντας πως τίποτα δεν θα πάει στραβά. Τελικά, όμως, όλα πάνε στραβά και η ζωή του αλλάζει για πάντα.

Το all star καστ της σειράς απαρτίζουν οι: Διονύσης Ατζαράκης, Θανάσης Αλευράς, Μαίρη Συνατσάκη, Θωμάς Ζάμπρας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Γεράσιμος Γεννατάς, Αντίνοος Αλμπάνης, Νάντια Μπουλέ, Θοδωρής Αθερίδης, Jerome Kaluta, Σωτήρης Καλυβάτσης, Λευτέρης Ελευθερίου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Ανδρέας Πασπάτης, Δημήτρης Καμπόλης, Δημήτρης Σαμόλης, Σπύρος Μπιμπίλας, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιάννης Ποιμενίδης, Πασχάλης Τσαρούχας, Τζένη Μελιτά κ.ά.

COSMOTE_TV_Κακές_Ιδέες_4_a3fab.jpg

Οι «Κακές Ιδέες» είναι μια παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV και της Atza Productions.

COSMOTE_TV_Κακές_Ιδέες_2_cc2ea.jpg

Συντελεστές

Παραγωγή: Foss Productions
Συμπαραγωγή: COSMOTE TV, Atza Productions
Σενάριο: Διονύσης Ατζαράκης, Θωμάς Ζάμπρας
Σκηνοθεσία: Διονύσης Ατζαράκης
Βοηθός Σκηνοθέτη – Production Supervisor: Παναγιώτα Κουάκη
Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Δίσκος, Στέλιος Παπακοσμίδης
Μοντάζ: Μάνος Ατζαράκης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αλέξανδρος Καπιδάκης
Coordinating Producer: Ορέστης Πλακιάς
Οργάνωση Παραγωγής: Γιώργος Μπαμπανάρας
Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης, Διονύσης Ατζαράκης
Co-Executive Producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

COSMOTE_TV_Κακές_Ιδέες_5_81361.jpg

